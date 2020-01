Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Una vita', nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da martedì 7 gennaio a venerdì 10 gennaio ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, padre Telmo deciderà di prendersi cura di Celia e Felipe, al fine di evitare che Lucia entri in casa degli Alvarez Hermoso. Infatti, i coniugi saranno ancora gravemente malati. Questa situazione riavvicinerà il sacerdote a la Alvarado e infastidirà non poco Samuel.

Celia e Felipe mostreranno segni di miglioramento

Intanto, Celia e Felipe in un primo momento non riusciranno a riprendersi nonostante la cura sperimentale del dottor Quiles. Lucia sarà sempre più disperata e deciderà di scrivere una lettera a Tano per informarlo riguardo alla malattia dei suoi genitori.

Intanto, gli abitanti del quartiere di Acacias saranno preoccupati in quanto anche Telmo non darà nessuna risposta. Però poi quest'ultimo durante un incontro di preghiera con Casilda gli darà una lettera scritta in cui ci sarà scritto che i cugini di Lucia dimostreranno qualche segno di miglioramento, grazie alla cura sperimentale.

Poco dopo, i vicini organizzeranno una merenda in onore del sacerdote per ringraziarlo di essersi preso cura di Celia e Felipe. Però di fronte a tutto ciò, l'Alday si dimostrerà molto geloso, ma non potrà fare a meno di prendere parte alla festa. Ma non è tutto, perché Samuel farà anche finta di essere molto riconoscente a Telmo. Intanto, la Alvarado vorrà subito fare ritorno a casa, ma Quiles gli consiglierà di aspettare ancora. La donna poi si fermerà a parlare con il parroco e tra i due ci sarà una forte sintonia.

Antonito e Lolita vivranno una crisi

Antonito non riuscirà proprio a comprendere il motivo per cui Lolita sia disposta a sposare Ceferino. Il ragazzo si sentirà tradito e deluso da questo atteggiamento della giovane e vorrà dimenticare in fretta questa delusione e infatti, penserà di trasferirsi in America.

Intanto, l'uomo arrivato dal paesino di Cabrahigo farà di tutto pur di convincere la donna che dovranno sposarsi al più presto.

Flora scoprirà che Inigo continuerà a scommettere soldi negli incontri di boxe e per questo deciderà di parlarne con Leonor. Intanto, Jordi Barò inviterà l'uomo ad un nuovo incontro e le due donne decideranno di seguirlo fino alla società di ginnastica. Sarà in questo momento che Leonor e Flora si toglieranno qualsiasi dubbio, in quanto i due staranno scommettendo denaro durante i combattimenti di boxe. Il Barbosa verrà messo alle strette e chiederà perdono alla sua donna. Ma quest'ultima non vorrà più nemmeno ascoltarlo.