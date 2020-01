La carriera di Àlvaro Morte ormai sembra aver preso il volo grazie alla popolarità acquisita con La casa di carta. Nonostante ciò, almeno per il momento, sembra non avere alcuna intenzione di abbandonare il ruolo del Professore, anzi sarebbe disposto a continuare ad essere Sergio Marquina anche nell'eventuale spin-off. L'attore ha dichiarato in un'intervista che, se in futuro venisse confermata la realizzazione di una nuova serie, sarebbe entusiasta di tornare nei panni del popolare personaggio in coppia con il collega Pedro Alonso, il carismatico ma defunto 'Berlino'.

La casa di carta è una serie seguita e apprezzata in tutto il mondo grazie soprattutto alla piattaforma Netflix, motivo per cui mesi fa si era parlato di un possibile spin-off. Al momento, però, l'autore Àlex Pina ha dichiarato che non c'è in partenza alcuna produzione.

Álvaro Morte pronto a interpretare il Professore accanto a Berlino

Interpretare l’ingegnoso Professore de La casa di carta è un piacere per Àlvaro Morte che non vuole, almeno per adesso, prendere le distanze dal ruolo che gli ha portato tanta fortuna e popolarità.

L'attore, durante un'intervista rilasciata a Vertele, ha dichiarato che, se venisse realizzato lo spin-off su Berlino di cui si è parlato mesi fa, sarebbe "felice di farlo". Il regista e produttore Jesus Colmenar è stato il primo a parlare di un eventuale serie incentrata su uno o più personaggi de La casa di carta. Il più gettonato come protagonista è Berlino, interpretato da Pedro Alonso. Anche se Pina ha dichiarato che per adesso non c'è nulla di concreto, Álvaro Morte ha ammesso di essere pronto a tornare nei panni di Sergio accanto al collega con il quale ha un grande rapporto di amicizia e stima reciproca.

Le prossime serie tv con l'attore spagnolo

Àlvaro Morte sta vivendo un momento più che positivo in campo lavorativo. Da quando La casa di carta è diventata la serie non in lingua inglese più popolare nel mondo, gli attori del cast hanno avuto l'opportunità di farsi apprezzare anche all'estero, specialmente l'interprete del Professore.

Morte in quest'ultimo periodo è sul set della serie thriller di HBO, The Head, e dopo sarà impegnato nella produzione fantasy di Amazon La ruota del tempo. Nel frattempo, il pubblico continuerà a seguirlo nei panni del Professore ne La casa di carta 4, in arrivo il 3 aprile sulla piattaforma Netflix e potrà anche vedere l'attore in un'altra serie ideata da Álex Pina, Il molo rosso, la cui seconda ed ultima stagione verrà trasmessa dal 7 gennaio in prima serata su Rai2.