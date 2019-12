Secondo le ultime anticipazioni della soap opera Una Vita, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì' 30 dicembre a venerdì 3 gennaio, ci saranno numerose novità e tantissimi colpi di scena davvero inaspettati. Intanto bisogna ricordare che ci sarà una sola interruzione: come la soap il Segreto, anche Una vita non sarà trasmessa il giorno di Capodanno. Nel dettaglio dei prossimi episodi, Celia dopo il malore avuto durante la proposta di matrimonio di Samuel a sua cugina Lucia, si ammalerà gravemente.

Proprio per questo motivo, la donna verrà visitata dal dottor Quiles che riterrà che quest'ultima abbia lo stesso male che serpeggia tra gli alluvionati. Proprio per questo motivo il dottore dirà al marito Felipe di prepararsi al peggio. Quest'ultimo sarà disperato e non saprà più cosa fare.

Lucia disperata per la malattia di sua cugina Celia

Nel frattempo Lucia origlierà la conversazione e sentirà anche sua cugina Celia chiedere al parroco di voler essere confessata. Ormai la donna è certa di essere sul punto di morte e vorrebbe lasciare questo mondo con la coscienza in pace.

La Alvarado sarà affranta da questa notizia e non riuscirà ad accettare l'idea che sua cugina possa morire da un momento all'altro. Padre Telmo comprenderà il dolore della donna e proverà in tutti i modi a consolarla e rassicurarla. Ma non è tutto, perché il sacerdote dirà a Lucia che, qualsiasi cosa accadrà, lei non rimarrà mai sola, in quanto lui sarà sempre al suo fianco.

L'avvocato Felipe Hermoso violerà la quarantena per stare vicino a sua moglie

Intanto, Inigo tornerà vittorioso dall'incontro di boxe e sarà felicissimo per la grande serata. Infatti, l'uomo ha scommesso e vinto. Samuel deciderà di ospitare Felipe per tranquillizzare la povera Lucia. Invece, il parroco non sarà affatto contento di questa continua vicinanza tra la donna e Samuel; tra l'altro quest'ultimo ha anche fatto la proposta di matrimonio alla Alvarado.

Proprio per questo motivo, Telmo protesterà e consiglierà alla cugina di Celia di non accettare la proposta di matrimonio, in quanto non sarà ancora il momento di impegnarsi seriamente. Felipe non avrà nessuna intenzione di stare lontano dal suo amore proprio adesso che lotta tra la vita e la morte. Quindi non ascolterà le disposizioni dei dottori e compirà un gesto molto romantico. In particolare, l'avvocato Hermoso deciderà di violare la quarantena che il dottore imporrà alla donna. Per scoprire ulteriori novità sulla soap opera Una Vita non resta che aspettare la messa in onda su Canale 5. Inoltre, chi si fosse perso gli episodi precedenti, avrà la possibilità di recuperarli tranquillamente tramite la piattaforma di Mediaset Play.