Gli spoiler della nota soap opera Una vita annunciano diverse novità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da martedì 7 a venerdì 10 gennaio, Padre Telmo prenderà un'importante decisione: per cercare di aiutare il più possibile Felipe e Celia e per evitare che Lucia entri nella casa degli Alvarez Hermoso, l'uomo deciderà di sfidare la quarantena e si farà carico delle cure della coppia gravemente ammalata. In seguito Samuel sarà alquanto turbato a causa della vicinanza tra il parroco di Acacias e l'Alvarado.

Frattanto, Antoñito non riuscirà a capacitarsi del fatto che Lolita voglia sposare Ceferino e si sentirà parecchio tradito dalla donna.

Flora sospetta di Inigo

Nelle puntate di Una Vita che andranno in onda dal 7 al 10 gennaio, Inigo verrà improvvisamente immischiato in un brutto giro di scommesse: l'uomo deciderà di recarsi ad un incontro di boxe insieme ad un ex pugile per scommettere sul combattimento e cercare di vincere. Poco dopo Flora inizierà ad avere forti dubbi nei riguardi di Inigo e andrà immediatamente ad avvisare Leonor delle sue preoccupazioni.

Intanto dall'abitazione degli Alvarez Hermoso non giungerà alcun segno di vita e tutti saranno notevolmente preoccupati per le condizioni dei due coniugi. Per tale ragione Padre Telmo entrerà nella casa degli Alvarez Hermoso per assicurarsi che Felipe e Celia siano ancora vivi; l'uomo somministrerà ai due una cura sperimentale per cercare di salvargli la vita. Lucia vorrebbe avvisare Tano, il figlio adottivo di Celia e Felipe, riguardo la brutta situazione in cui si trovano i genitori e penserà di scrivergli una lettera.

Felipe e Celia riprendono conoscenza

Padre Telmo riuscirà a far riprendere conoscenza a Felipe e Celia, grazie ad un siero sperimentale in grado di sconfiggere la malattia. Il sacerdote, dunque, potrà assicurare tutti quanti sulle ottimali condizioni di salute dei due coniugi, dopo giorni di assoluto silenzio da parte loro.

Nel frattempo Inigo sarà assai soddisfatto per le sue vincite improvvise con le scommesse degli incontri di boxe. Con il passare dei giorni, però, la nuova passione dell'uomo interferirà nel suo rapporto con Leonor.

Dove guardare in streaming online le puntate di Una Vita

Nell'attesa che vadano in onda le nuove puntate di Una Vita è possibile guardare in streaming online gli episodi già trasmessi in televisione, registrandosi gratuitamente sull'apposito sito MediasetPlay. Oltre alle puntate, sulla piattaforma dedicata, si possono trovare alcuni clip interessanti relativi alle trame e alle anticipazioni della serie iberica.