Le puntate di Una vita, in onda prossimamente in Italia, avranno al centro dell'attenzione le vicende che coinvolgeranno Celia e la piccola Milagros. Dopo la morte di Trini, l'Alvarez Hermoso si mostrerà sempre più ossessionata dalla piccola. Deciderà, anche, di portarla via da casa di Ramon, ritenendo quest'ultimo troppo irascibile per stare accanto alla neonata.

Una Vita anticipazioni: Lolita e Antonito aiutano Ramon con Milagros

La morte di Trini getterà Ramon nello sconforto più totale. Infatti, l'uomo si ritroverà a crescere da solo la piccola Milagros, la bambina messa al mondo da Trini pochi giorni prima della sua morte.

La moglie morirà a causa di alcune complicanze dovute alla gestosi che l'ha colpita durante l'ultima fase della gravidanza. A causa di un episodio d'ipertensione, la donna avrebbe dovuto assumere una pastiglia, atta ad alleviare la crisi. Purtroppo, Celia non progredirà a somministragliela nei tempi necessari, per questo la donna non riuscirà a salvarsi.

Sarà proprio Celia a comunicare a Ramon la triste sorte subita dalla moglie. Ovviamente ammetterà anche parte delle sue colpe, visto che non è riuscita ad adempiere al salvataggio della povera Trini.

Ramon, purtroppo, si ritroverà vedovo e con la piccola Milagros da crescere. Quest'ultima entrerà proprio nelle grazie di Celia, che si mostrerà particolarmente attaccata alla piccola, anche in maniera abbastanza ossessiva.

Non sarà dello stesso pensiero Ramon, che non riuscirà a stare accanto a sua figlia per un semplice motivo: qualsiasi cosa fatta insieme alla piccola gli ricorderà la povera Trini che non c'è più.

In suo soccorso arriveranno Lolita e Antonito: infatti la coppia deciderà di anticipare il rientro dalla luna di miele, proprio a causa della tragedia accaduta al povero Ramon.

Celia accetta l'aiuto di una balia

La rabbia di Ramon per la morte della moglie si riserverà proprio sulla coppia, ma anche sulla domestica Fabiana. Infatti, spesso e volentieri, li accuserà di non essere in grado di badare alla piccola.

In realtà si troveranno veramente in difficoltà: la neonata avrà alcuni problemi in merito all'alimentazione, per questo motivo si riterrà necessario nutrirla con del latte materno. Per questo motivo Lolita e Fabiana decideranno "d'ingaggiare" Fulgencia. Visto che ha appena partorito, potrà allattare anche la piccola Milagros.

Celia non sarà della stessa idea delle due donne, per questo riuscirà a far cambiare idea a Lolita, offrendosi anche di ospitare la piccola a casa sua.

Visto il carattere stizzoso di Ramon, non le sembrerà il caso che la bambina stia accanto a lui. A ogni modo, la permanenza a casa dell'Alvarez Hermoso non gioverà la povera piccola, così Antonito comunicherà a Celia che a breve avrà a disposizione una balia. L'idea, inizialmente, non le andrà a genio, ma alla fine accetterà, ma a una condizione: la bambina dovrà rimanere a casa sua. Tutte queste premure, però, porteranno Celia a comportarsi in maniera strana, facendole perdere il lume della ragione.