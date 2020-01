Grande attesa per la messa in onda della seconda puntata di C'è Posta per te, prevista per sabato 18 gennaio su Canale 5, dove sarà ospite speciale l'attore turco Can Yaman.

L'interprete di Ferit Aslan nella soap di successo 'Bitter Sweet', potrà essere ammirato dalle numerosissime fan, nel secondo appuntamento stagionale del dating show di Maria De Filippi.

Can Yaman ospite di Maria De Filippi nella seconda puntata

L'attore turco Can Yaman sarà quindi uno degli ospiti speciali della puntata di C'è posta per te in onda il prossimo 18 gennaio, in prima serata su Canale 5.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulle pagine social della trasmissione, la star di 'Bitter sweet', farà il suo ingresso ad inizio puntata e, come successo lo scorso sabato con Johnny Depp, verrà intervistato da Maria De Filippi. Da quanto si apprende, l'ospite glisserà al momento della domanda sulla sua vita sentimentale, mentre il pubblico in studio lo accoglierà con grande entusiasmo, intonando 'Sei bellissimo' sulle note della celebre canzone di Loredana Bertè.

Spoiler sabato 18 gennaio: pubblico in delirio per la star di 'Bitter Sweet'

Un ospite atteso ed acclamato, soprattutto dal pubblico femminile il quale, già al suo arrivo all'aeroporto di Roma, lo aveva accolto calorosamente. Can Yaman dunque, come gli altri ospiti di Maria De Filippi, interverrà in studio per regalare un sorriso al destinatario della posta. In attesa di conoscere la fortunata che potrà vedere da vicino il suo beniamino, si è venuti a sapere che, in questi giorni l'interprete di Ferit Aslan, è stato chiamato al servizio obbligatorio di leva in Turchia.

Per un periodo di un mese dunque, Can Yaman sarà impegnato con i suoi commilitoni, come testimoniato da una foto circolata solo qualche giorno fa che lo vede tranquillamente a pranzo con i suoi compagni. In attesa di conoscere l'identità degli altri ospiti della seconda puntata, ricordiamo che, la puntata d'esordio di C'è posta per te, ha sbaragliato la concorrenza in termini di ascolti, registrando una media di spettatori vicino ai 6 milioni, confermandosi come il programma più visto della prima serata del sabato.

Un successo che continua a distanza di vent'anni dalla prima messa in onda e vede il pubblico emozionarsi, puntata dopo puntata, con le varie storie di gente comune, raccontate con maestria e garbo dalla padrona di casa.

Per scoprire tutte le novità che Maria De Filippi ha in serbo per i telespettatori, non resta che seguire la puntata di sabato 18 gennaio, in onda a partire dalle 21:25 circa su Canale 5.

Per seguire tutte le vicende già andate in onda invece, basta collegarsi al sito 'Witty tv'.