Gli spoiler della prossima settimana de Il Segreto, quella che va dal 19 al 24 gennaio, sono molto avvincenti. Gli abitanti apprenderanno una terribile decisione che riguarderà il villaggio. Tutta Puente Viejo, infatti, rischierà di essere inondata a causa della costruzione di un necessario bacino idrico. A comunicare la notizia sarà il sottosegretario Juan Garcia Morales, un volto nuovo all'interno della soap opera.

Gli abitanti, però, non resteranno con le mani in mano e faranno di tutto per impedire che il disastro possa accadere.

Nel frattempo, Prudencio si mostrerà sempre più convinto del fatto che Lola gli stia nascondendo qualcosa di molto grande e importante. Per tale ragione deciderà di indagare su di lei.

Il Segreto: Puente Viejo rischia l'inondazione, Elsa e Isaac decidono di sposarsi

Nel corso dei prossimi episodi de Il Segreto, gli spoiler svelano che tutti gli abitanti del villaggio saranno informati circa la notizia relativa alla costruzione del bacino idrico. Il sottosegretario Juan Garcia Morales, però, risulterà un personaggio un po' ambiguo, dal momento che sembrerà troppo interessato alla causa, quasi come se ci fossero delle motivazioni personali a spingerlo ad agire in quel modo.

Ad ogni modo, i vari abitanti incominceranno a darsi da fare per affrontare questo problema.

Alcuni decideranno di racimolare un po' le loro cose e si prepareranno ad abbandonare le proprie abitazioni. Altri, invece, non saranno affatto d'accordo ad arrendersi con così tanta semplicità. Tralasciando per un momento la questione del bacino idrico, vedremo che Isaac ed Elsa decideranno di convolare a nozze.

Spoiler dal 19 al 24 gennaio: il villaggio in rivolta, Prudencio indaga su Lola

I due innamorati, però, preferiranno organizzare una cerimonia alquanto intima, dal momento che non avranno nessuna intenzione di sperperare il denaro loro e dei loro cari. Verso la metà della settimana, gli spoiler de Il Segreto svelano che Prudencio arriverà ad una conclusione importante: Lola gli nasconde sicuramente qualcosa in merito al suo passato.

Proprio per questo motivo, il protagonista deciderà di mettersi in contatto con Ana, la sorella della sua compagna allo scopo di pervenire alla verità.

Intanto, le condizioni di Puente Viejo sono seriamente compromesse, si avvicina sempre di più il momento in cui verrà costruita la diga e i vari abitanti non riusciranno a capacitarsi. Proprio per questo motivo, tutti insieme daranno luogo ad una protesta.

Maria, invece, continuerà a sottoporsi alle terapie della strana infermiera e incomincerà a fare dei passi avanti. La Castaneda, infatti, proverà addirittura ad alzarsi in piedi mentre sarà da sola nella sua stanza. Con il passare dei giorni, però, la donna incomincerà ad assumere un comportamento un po' ambiguo nei confronti dei suoi parenti. Maria allontanerà tutti e nessuno riuscirà a capire il motivo per il quale sia così turbata.