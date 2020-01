La seconda parte della sedicesima stagione di Grey's Anatomy inizia gradualmente a prendere forma. In partenza giovedì 23 gennaio con uno speciale crossover event, il Medical-Drama dei record amplierà il suo cast con l'introduzione dell'attrice Sarah Rafferty. L'interprete di Donna Paulsen nel seguitissimo legal-drama Suits, debutterà infatti nel ruolo Suzanne nel corso dell'undicesimo episodio. Intitolata "A Hard Pill to Swallow", la puntata sarà diretta da Michael Medico e seguirà le vicende di una misteriosa paziente giunta tra le corsie del Grey-Sloan Memorial per un controllo di routine.

A prendersi cura della ragazza interverranno lo specializzando Andrew DeLuca e il capo di chirurgia Miranda Bailey, totalmente ristabilitasi dopo l'aborto avvenuto nel corso del finale invernale. Niente tuttavia andrà come previsto e la permanenza di Suzanne in ospedale si prolungherà a causa di complicazioni sconcertanti che metteranno a dura prova le abilità chirurgiche di Andrew e Miranda.

Richard Flood tornerà ad interpretare Cormac Hayes

Dopo l'epilogo del telefilm che l'ha resa famosa, Sarah Rafferty debutterà nel Medical-Drama targato Shonda Rhimes giovedì 30 gennaio.

L'attrice, tuttavia, non sarà l'unica novità della seconda parte della sedicesima stagione di Grey's Anatomy. Introdotto nel finale invernale, l'attore Richard Flood tornerà a vestire i panni del dottor Cormac Hayes anche a gennaio. Il burbero chirurgo inviato da Cristina Yang, come suggerito dalle ultime scene della 16x09, potrebbe inoltre rappresentare il nuovo interesse amoroso di Meredith Grey. Per scoprire se il nuovo personaggio si inserirà nella travagliata storia d'amore tra la protagonista ed Andrew DeLuca non ci rimane dunque che aspettare il 23 gennaio, data prescelta dalla ABC per il rilascio del tanto atteso episodio crossover che introdurrà la terza stagione di Station 19.

Grey's Anatomy 16: la seconda parte della stagione debutterà su Sky il 24 febbraio

Sebbene l'attesa per i fan americani sia praticamente terminata, i telespettatori italiani dovranno attendere molto di più.

FoxLife trasmetterà la seconda parte della sedicesima stagione di Grey's Anatomy a partire da lunedì 24 febbraio alle 21.00. Per quella data, infatti, il canale Sky manderà in onda l'episodio intitolato “Help Me Through the Night" che per l'occasione è stato interamente scritto dalla showrunner della serie Krista Vernoff. Ancora sconosciuta rimane invece la data del debutto della sedicesima stagione di Grey's Anatomy su La7. La rete, che ha da poco trasmesso l'edizione numero 15, non ha infatti rilasciato alcuna anticipazione sul rilascio della nuova stagione.