Le avventure della telenovela Una Vita non smettono di regalare forti emozioni. Negli episodi che debutteranno in Spagna questa settimana, Felipe Alvarez Hermoso tornerà a non fidarsi nuovamente della fidanzata Genoveva Salmeron, dopo averla vista in compagnia di Santiago. Mentre l’avvocato condividerà le sue preoccupazioni con Liberto Seler, due protagonisti della soap vorranno dare una svolta alla loro vita. Si tratta proprio della brasiliana Marcia e del marito, che decideranno di tornare a Cuba per dimenticare tutto ciò che è successo.

Una Vita, spoiler spagnoli: Felipe chiede delle spiegazioni e Santiago

Nelle puntate di Una vita che verranno trasmesse sull’emittente televisiva La 1 TVE dal 27 al 31 gennaio 2020, Felipe dopo aver avuto dei dubbi su diverse questioni, deciderà di avere un confronto con Santiago. In particolare l’avvocato non appena vedrà l’ex detenuto e Genoveva insieme, vorrà ricevere delle delucidazioni. L’Alvarez Hermoso esigerà di sapere dal marito di Marcia come faceva a sapere che la sua fidanzata fosse in dolce attesa, senza ottenere nessuna risposta.

La brasiliana quando il suo consorte farà ritorno a casa, verrà a sapere che ha incontrato il vedovo di Celia. Intanto Felicia sempre più sospettosa, cercherà di ottenere delle informazioni sulla presunta relazione tra Maite e Camino. Quest’ultima sarà molto sorpresa, quando sua madre pretenderà di sapere se il nastro rosso che possiede ha un significato nascosto. Nel contempo Emilio temerà che Cinta possa fare un viaggio.

Nonostante Ildefonso e Camino si allontaneranno, Maite capirà che la conoscenza tra i due si sta intensificando.

Una Vita: Santiago e Marcia vogliono partire, Genoveva contro Agustina

Santiago e Marcia torneranno ad organizzare la loro partenza, visto che vorranno andare a vivere a Cuba. Nel contempo Genoveva si scaglierà contro Agustina pubblicamente, a causa di una lettera scritta da Ursula. Cinta riceverà un’offerta per visitare diversi luoghi, mentre la Salmeron cadrà a terra dopo essere stata spinta da Agustina.

Purtroppo quest’ultima per colpa di Genoveva, verrà considerata instabile mentalmente dalle altre cameriere. Nel frattempo Santiago cercherà il sicario che ha tentato di ucciderlo, invece Camino eviterà che ci sia un duello tra Ildefonso e Antonito. Rosina riceverà una missiva dalla Dicenta, mentre Lolita verrà portata in ospedale a causa della sua preoccupazione. In seguito il rapporto tra Julio e Jose verrà reso pubblico, invece tutti gli abitanti entreranno in possesso delle lettere di Ursula. Agustina e Genoveva si riconcilieranno grazie a Felipe, mentre Carmen proibirà a Lolita di tornare a lavorare.

Le missive della Dicenta scateneranno parecchia tensione nel quartiere. Intanto Bellita affronterà Felicia.

L'Alvarez Hermoso strappa la lettera di Ursula, Felicia affronta Camino

Successivamente Rosina sarà intenta a lasciare il marito Liberto, invece Camino su tutte le furie dirà a Maite che la Dicenta era a conoscenza della loro relazione. Ramon dopo aver scoperto che la Salmeron ha tentato di farlo assassinare, non saprà se mostrare la lettera della defunta Ursula a Felipe. Intanto Marcelina si confronterà con Servante, invece Cinta si recherà alla pensione per verificare se ciò che dice Julio è vero.

Felicia quando verrà a sapere che Camino ha rotto il suo rapporto con Ildefonso, accuserà Maite di quanto accaduto. L’Alvarez Hermoso proprio quando sarà intento a leggere la missiva di Ursula la strapperà, e concluderà insieme a Genoveva i preparativi delle loro nozze. Santiago affronterà un ragazzo, con la certezza che lo condurrà dal sicario che sta minacciando di morte Marcia. Felicia dopo aver parlato con Liberto, chiederà delle spiegazioni a Camino. Infine Cinta dirà a suo padre di sapere che ha un figlio segreto, mentre tra Jose e Julio ci sarà un momento molto emozionante.