Oggi, lunedì 20 gennaio è andata, finalmente, in onda la scelta di Giulio Raselli. Il ragazzo ha deciso di lasciare la trasmissione insieme a Giulia. La ragazza è stata felicissima e, ovviamente, gli ha risposto di si. Giovanna, invece, si è molto infuriata, sta di fatto che i due hanno avuto uno scontro molto acceso, terminato con l'uscita dell'Abate dallo studio senza neppure salutare.

Le ultime esterne di Giulio con Giovanna e Giulia

La puntata di Uomini e donne è incominciata con l'ingresso in studio di Giulio Raselli, il quale è sembrato molto emozionato.

In seguito, la padrona di casa ha fatto scendere le scale anche a Giovanna e Giulia. Gianni non ha potuto fare a meno di complimentarsi con l'Abate per la sua bellezza e la sua solarità. In seguito ha anche avuto un piccolo alterco con il tronista. Ad ogni modo, dopo questo piccolo battibecco, la conduttrice ha mandato in onda i momenti più belli di Giovanna. La ragazza ha commentato dicendo di essere consapevole di aver avuto un percorso alquanto travagliato, ad ogni modo, crede di aver provato delle emozioni meravigliose con il tronista.

In seguito, sono andati in onda i best moments con Giulia e, come è stato possibile vedere dalle clip, i due sono stati molto di più in sintonia in tutto questo percorso. Al termine della clip, infatti, la ragazza ha ammesso di aver assunto un atteggiamento molto più pacato rispetto alla sua avversaria. Successivamente, sono state mostrate le esterne e Giulio ha deciso di portare entrambe le ragazze a casa sua e a visitare il suo paese.

Con Giovanna ha voluto trascorrere una piacevole gita in barca, mentre con Giulia dei momenti sulla neve. Entrambe le ragazze non sono riuscite a trattenere le lacrime nel pensare che quella sarebbe potuta essere l'ultima esterna.

Raselli sceglie Giulia a Uomini e Donne

Dopo la messa in onda di questi filmati, Maria De Filippi ha dato finalmente il via alla scelta di Giulio Raselli a Uomini e Donne.

Il ragazzo, visibilmente agitato, ha voluto incontrare prima Giovanna. I due si sono accomodati al centro dello studio e si sono confrontati. l'Abate ha subito intuito di non essere la scelta, sta di fatto che ha affrontato la conversazione in modo parecchio ostile. Dopo che Giulio le ha spiegato le sue motivazioni, la situazione ha preso una brutta piega perché il ragazzo si è innervosito ed ha fatto andare via la corteggiatrice senza neppure salutarla.

Durante l'alterco, il tronista ha gridato di essere innamorato della D'Urso.

Successivamente, Maria De Filippi ha chiamato in studio Giulia. Raselli è apparso molto turbato, sta di fatto che la conduttrice lo ha esortato a confessare alla ragazza cosa prova realmente per lei. Dopo un piccolo discorso, il ragazzo le ha detto: "Dimmi di si perché ti amo". La D'Urso è scoppiata in lacrime e gli ha gettato le braccia al collo.

I due, così, si sono lasciati andare al solito ballo e alla discesa dei petali rossi.