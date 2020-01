Giulio Raselli ha scelto Giulia D'Urso al termine del percorso sul trono classico di Uomini e Donne. Un'avventura iniziata a fine agosto dopo l'esperienza da tentatore dell'alessandrino a Temptation Island. Non sono mancate le scintille anche in occasione della decisione finale del giovane originario di Valenza. Al momento dell'ingresso in studio delle due corteggiatrici, Gianni Sperti si è sbilanciato: "Ho sempre pensato che la scelta fosse Giovanna ma ora voglio ritrattare perché spero che rimanga single in modo che trovi una persona più adatta a lei" - ha riferito l'opinionista.

Gli animi si sono surriscaldati nel corso della messa in onda delle due esterne con Giulio che ha invitato le due pretendenti a casa. Con la Abate il tronista ha preferito fare una passeggiata con il cane. Quest'ultima non ha nascosto il fastidio nel vedere la rivale salire nell'abitazione di Raselli evidenziando la maggiore complicità. La romana non ha gradito anche la decisione del tronista di trascorrere con Giulia in montagna l'ultimo incontro prima della decisione finale.

La reazione di Giovanna dopo le parole di Giulio... #UominieDonne pic.twitter.com/YeWJmGOgUK — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 20, 2020

Giulio sbotta contro Giovanna: 'Non è colpa mia se mi sono innamorato di un'altra persona'

Dopo la messa in onda delle ultime esterne è arrivato il momento del redde rationem per Giulio Raselli. Quest'ultimo, dopo aver tirato un sospiro e bevuto un bicchiere d'acqua, ha chiesto di far rientrare in studio Giovanna Abate.

Prima dell'ingresso della corteggiatrice Tina Cipollari ha riferito di essere certa che la scelta del tronista sarebbe stata la D'Urso. "Penso che si sono innamorati e le ultime esterne l'hanno dimostrato" - ha affermato l'opinionista. L'ex tentatore ha chiesto alla romana di vivere in serenità almeno il momento finale sottolineando di essere stato sempre sincero nei suoi confronti.

Nonostante ciò la Abate, appena ha compreso di non essere la scelta, ha accusato il trentenne di aver rovinato tutto e che non è mai stata convinta dei suoi sentimenti.

Immediata la replica di Giulio che ha affermato di non averla mai preso giro. Alla fine il faccia a faccia è finito nel peggiore dei modi con Raselli che si è alzato visibilmente infastidito: "Sei scorretta, non è colpa mia se mi sono innamorato di un'altra persona". Nel lasciare lo studio Giovanna ha piazzato un'ultima stoccata: '"Avrei voluto dirti un'ultima cosa per screditarti ma ti sei screditato da solo".

Il tronista sceglie Giulia: 'Per favore dimmi di sì perché ti amo'

Subito dopo è entrata in studio Giulia D'Urso che nella circostanza indossava un elegante abito lungo. Visibilmente emozionato Raselli: "Non ce la faccio Maria" - ha dichiarato il tronista quando la conduttrice l'ha invitato a parlare di una situazione che si era verificata durante il faccia a faccia con la rivale. "Ti prego dimmi di sì perché ti amo" - ha affermato Giulio nell'annunciare di aver deciso di lasciare il people show di Canale 5 con la salentina.

Quest'ultima non ha trattenuto le lacrime ed ha abbracciato e baciato l'alessandrino sotto la pioggia dei petali rosa. "Cosa faremo? Non posso dirlo" - ha riferito Giulio prima di essere richiamato dalla D'Urso che gli ha fatto notare che c'era il papà in studio. Prima di salutare Maria De Filippi, nel rispondere a Gianni Sperti, il trentenne ha ribadito di non aver preso in giro Giovanna Abate.