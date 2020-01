Oggi, lunedì 20 gennaio, è stata trasmessa una puntata molto attesa del Trono Classico di Uomini e donne: contrariamente al solito, il dating-show si è proposto ai telespettatori con uno speciale in diretta interamente dedicato alla scelta di Giulio Raselli. Dopo oltre quattro mesi di frequentazione davanti alle telecamere con Giulia D'Urso e Giovanna Abate, il tronista ha preferito la prima. La corteggiatrice ha risposto affermativamente alla proposta del ragazzo di diventare una coppia.

La scelta Giulio 'live' a Uomini e Donne

Dopo settimane d'attesa, oggi finalmente si è concluso il percorso di Giulio Raselli a Uomini e Donne. Nel primo pomeriggio di lunedì 20 gennaio, infatti, su Canale 5 è andata in onda una puntata in diretta del dating-show nella quale il tronista ha preso una decisione definitiva tra Giovanna Abate e Giulia D'Urso.

Prima di procedere con l'entrata in studio delle famose poltrone rosse che simboleggiano la scelta di tutti i protagonisti del Trono Classico, Maria De Filippi ha mostrato ai pubblico in studio e a quello a casa i filmati riassuntivi dei momenti più belli e significativi che il ragazzo ha condiviso con entrambe le sue corteggiatrici.

Tutte e due bellissime e molto eleganti, le ragazze non hanno nascosto la forte emozione che stavano provando nell'avvicinarsi al tanto atteso momento della scelta: sensazioni contrastanti hanno portato Giovanna e Giulia a non essere certe fino all'ultimo secondo su chi di loro l'avrebbe spuntata sul finale.

Giulio 'rifiuta' Giovanna a Uomini e Donne

Rispettando il "rituale" di Uomini e Donne, Raselli ha chiesto di poter parlare prima con la corteggiatrice che non sarebbe stata la sua scelta: quando il pubblico ha realizzato che Giovanna Abate non l'ha spuntata su Giulia D'Urso, non è riuscito a trattenere la delusione (la romana, infatti, è sempre stata la preferita della gente per i suoi modi di fare spontanei e sinceri).

Il tronista ha parlato a lungo con la bella mora, le ha spiegato le tante motivazioni per le quali alla fine la sua "rivale" si è fatta strada nel suo cuore nel corso delle ultime esterne che sono state fatte non molto tempo fa.

La giovane non ha nascosto la delusione ma anche la rabbia che stava provando nell'ascoltare il "no" di Giulio ed ha anche faticato a trattenere le lacrime. Nonostante questo, Giovanna ha detto di essere sempre stata convinta del fatto che alla fine sarebbe stata Giulia la scelta e, vedendo come sono andate le cose oggi, ha avuto ragione.

I due hanno discusso animatamente anche durante la scelta, tanto che non si sono neppure salutati.

Giulia e Giulio sono una nuova coppia di Uomini e Donne

Congedata con rabbia Giovanna, il tronista Raselli ha accolto in studio Giulia D'Urso: il ragazzo ha ripercorso con belle parole la conoscenza che lui e la pugliese hanno fatto davanti alle telecamere di Uomini e Donne, una conoscenza fatta di alti ma anche di tanti bassi.

Le liti che ci sono state tra Giulio e la corteggiatrice hanno segnato gran parte del loro percorso: lei ha minacciato più volte di abbandonare il programma, ma alla fine è sempre tornata indietro perché il sentimento che provava e prova tutt'ora è più forte di tutto. "Ti prego, dimmi di sì perché ti amo", ha concluso il tronista nel suo lungo discorso alla prescelta.

Quando Giulia ha capito che era lei la scelta di Giulio, si è commossa prima di saltargli al collo e baciarlo: è dunque un "sì" la risposta che la D'Urso ha dato a Raselli poco fa in diretta su Canale 5.

Termina con un lieto fine la lunga e tortuosa avventura dell'alessandrino nel dating-show di Maria De Filippi: dopo aver ricoperto in un anno prima il ruolo di corteggiatore, poi quello di single a Temptation Island Nip e infine quello di tronista, oggi 20 gennaio Giulio ha finalmente trovato la sua anima gemella e con lei inizia una bella favola d'amore che i telespettatori sperano sia duratura.