Non si facevano vedere insieme dallo scorso 17 dicembre ma, in queste ore, Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno deciso di rassicurare i loro fan tornando attivi sui social network. La dama del Trono Over, infatti, ha raggiunto il compagno in Puglia per festeggiare il Capodanno: sui profili Instagram di entrambi, è possibile vedere foto e video dei tanti momenti di romanticismo che i due hanno vissuto prima al ristorante e poi in albergo.

Ida raggiunge Riccardo e festeggiano insieme il 2020

I fan di Uomini e donne che si domandavano che cose stesse succedendo tra Ida e Riccardo nelle ultime settimane, sono stati rassicurati nelle scorse ore.

La coppia nata nel Trono Over, infatti, è tornata a farsi vedere sorridente ed affiatata la notte di San Silvestro dopo un bel po' di tempo di lontananza; è stata la Platano ha raggiungere il fidanzato in Puglia per attendere insieme l'arrivo del nuovo anno.

Guardando le Storie che hanno pubblicato entrambi i protagonisti del dating-show su Instagram, si evince che hanno cenato in un bel ristorante del posto la sera del 31 dicembre e poi, dopo aver brindato al 2020, si sono spostati in una camera d'albergo.

A svelare questo particolare un po' "piccante" è stata la dama con un video che è apparso sul suo account la mattina dell'1 gennaio; mentre lei si riprendeva distesa a letto e sorridente, dietro è passato Guarnieri a torso nudo e coperto soltanto da un asciugamano in vita.

La complicità che i piccioncini hanno faticato a ritrovare dopo essersi dati una seconda possibilità, pare sia finalmente stata raggiunta: tutti e due, infatti, nelle ultime ore sono apparsi raggianti e felici nel poter trascorrere l'ultimo giorno dell'anno insieme.

La lontananza che ha fatto mormorare i fan

Ora che Ida e Riccardo si sono fatti vedere innamorati e complici sui social network, sono stati spazzati via tutti i sospetti che erano nati nei giorni scorsi sul loro rapporto. Notando che i due non apparivano uno accanto all'altro dal 17 dicembre, sono stati in tanti ad ipotizzare che potesse essersi rotto qualcosa tra loro: d'altronde, i piccioncini hanno abituato il pubblico di Uomini e Donne Over a colpi di scena costanti nel loro legame, da quelli positivi ad altri anche piuttosto negativi.

La decisione di attendere l'arrivo del 2020 insieme e senza terze persone (che siano amici oppure parenti), ha confermato che il sentimento tra la Platano e Guarnieri è più forte che mai: non è da escludere, infatti, che i due tornino a prendere seriamente in considerazione la possibilità di convolare a giuste nozze dopo aver messo su le solide basi del loro tormentato rapporto d'amore.