Sono tanti giorni che Riccardo Guarnieri ed Ida Platano sono lontani: dopo aver trascorso il Natale in famiglia ognuno nella propria città, i due protagonisti di Uomini e donne non si sono più fatti vedere uno accanto all'altro. I fan della coppia del Trono Over, dunque, ora si domandano se almeno il Capodanno lo passeranno insieme: per il momento, basandosi sulle Stories che stanno pubblicando su Instagram, la dama e il cavaliere si trovano uno a Brescia e l'altro a Taranto.

Ida e Riccardo fanno discutere: amore a distanza anche dopo Natale

Come fa notare il blog "Vicolo delle News", è dallo scorso 17 dicembre che Ida Platano e Riccardo Guarnieri non si vedono: dopo aver trascorso una settimana insieme a Brescia, partecipando in coppia al compleanno del figlio di lei, i due si sono separati per il Natale.

Se la parrucchiera ha festeggiato nella sua città con il piccolo Samuele e l'amica Gemma Galgani, il cavaliere si è fatto vedere in Puglia prima a cena con Sossio Aruta e poi con i suoi parenti.

Terminata la prima parte delle festività, però, i piccioncini non si sono affatto ricongiunti: la dama continua a dividersi tra il lavoro nel suo salone e il bambino, mentre il tarantino appare felice e sorridente sui social network con amici e familiari.

'Mistero' sul Capodanno della coppia del Trono Over

A poche ore dalla fine del 2019, ancora non si sa se Ida e Riccardo attenderanno insieme l'arrivo dell'anno nuovo: dando un'occhiata alle Stories di entrambi, sembra che per ora nessuno dei due abbia in programma di raggiungere l'altro per festeggiare il Capodanno.

I fan della coppia di Uomini e Donne, a questo punto si domandano se le cose tra loro vadano ancora bene oppure se sono subentrate delle problematiche: dopo che Guarnieri ha restituito alla Platano l'anello col quale le ha fatto la proposta di matrimonio, sembrava che tra loro procedesse tutto a gonfie vele.

I più sospettosi stanno addirittura pronosticando un imminente ritorno in studio della dama e il cavaliere dopo un'assenza nelle ultime due registrazioni del Trono Over: da quando hanno deciso di darsi una concreta seconda possibilità, infatti, i piccioncini non hanno più partecipato alle puntate del programma che li ha fatti conoscere ed innamorare.

Stando ai rumors che circolano in rete, pare che Maria De Filippi intenda concentrarsi soprattutto sui "senior" dopo il Capodanno, perciò la prossima registrazione in calendario dovrebbe essere proprio quella dedicata a Gemma e agli altri protagonisti del parterre. Chissà se anche Ida e Riccardo prenderanno parte ai primi appuntamenti del 2020 di U&D, magari per raccontare gli sviluppi della loro relazione che, almeno in apparenza, sembra in stallo da settimane.