Prosegue lo spazio dedicato alle novità de Il Segreto, la TV Soap che ogni giorno appassiona quasi tre milioni di telespettatori sui teleschermi di Mediaset. Le trame delle prossime puntate, in onda nei primi mesi del 2020 su Canale 5, rivelano che Fernando Mesia si macchierà ancora una volta le mani di sangue dopo aver ucciso lo sceriffo Meliton. Nel dettaglio, il figlio di Olmo porrà fine alla vita di Paco Del Molino dopo aver rapito Esperanza e Beltran, i figli di Maria.

Il Segreto: Fernando uccide Meliton

Le anticipazioni de Il Segreto, annunciano un nuovo tragico lutto nel corso delle puntate trasmesse nei primi mesi del 2020 su Canale 5. Stiamo parlando di Paco, il quale perderà la vita per mano del diabolico Fernando (Carlos Serrano).

Tutto inizierà con precisione quando le guardie civili non troveranno il corpo senza vita del Mesia, rimasto seppellito dalle macerie di un monastero abbandonato. Ben presto, i telespettatori della soap opera scopriranno che il figlio di Olmo (Iago Garcia) era scampato miracolosamente alla deflagrazione dell'ordigno, azionato da Maria (Loreto Mauleon).

L'uomo, a questo punto, darà inizio alla sua diabolica vendetta.

Nel dettaglio, Fernando non esiterà a sparare contro il povero sceriffo Meliton, quando lo incontrerà nel bosco durante un sopralluogo. Per questo motivo, gli abitanti del borgo iberico sospetteranno che l'ex marito della Castaneda possa essere ancora vivo, dopo aver ritrovato la lettera F incisa su di una roccia con il sangue dello stesso uomo di legge.

Il Segreto anticipazioni: il Mesia sequestra Esperanza e Beltran

Ma i colpi di scena non saranno finiti qui, in quanto Maria deciderà di far tornare Esperanza e Beltran per qualche giorno alla Villa, sicura di essere ormai al sicuro. Gli spoiler de Il Segreto, andati in onda a settembre 2019 in Spagna e nelle prossime settimane in Italia, rivelano che il Mesia rintraccerà i figli di Maria durante il trasferimento alla Casona.

In particolare, l'uomo non esiterà a sequestrarli, gettando la Castaneda nella disperazione più totale. Poi, Fernando attirerà Matias (Ivan Montes) e Marcela in un bosco, dove tenterà di rapire Camelia, strappandola dalle braccia della madre.

Paco muore per salvare Camelia

Peccato che il piano del figlio di Olmo (Iago Garcia) venga fermato dall'intervento provvidenziale di Paco. Ma ecco che Fernando si scaglierà come una furia contro il Del Molino, ferendolo mortalmente al termine di una colluttazione. Purtroppo, il povero anziano morirà tra le braccia dell'inconsolabile figlia, alla quale chiederà perdono per non essere stato un buon padre.

Poi, farà promettere a Marcela di raccontare a Camelia le sue gesta eroiche prima di chiudere gli occhi per sempre. Possiamo svelare che questa story-line porterà al ritorno di due amatissimi personaggi nella soap opera di Aurora Guerra.