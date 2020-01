Puntuali come sempre sono arrivate le anticipazioni de Il Vicolo della news in merito a quanto accaduto nel corso della registrazione di Uomini e donne del 14 gennaio. In tale data si è dato spazio ai giovani e alle avventure di Daniele, Carlo e Sara. Tra i vari troni, quelli più avvincenti sono stati, sicuramente, quelli dei due ragazzi.

Nel corso della puntata, infatti, Dal Moro ha conosciuto Ginevra, Caterina e Giulia, mentre Pietropoli è uscito con Marianna lasciando a casa Cecilia. Quest'ultima, dopo essere stata accusata di essere finta ha deciso di abbandonare lo studio sotto l'indifferenza astrale del tronista.

Anticipazioni Uomini e Donne: Daniele Dal Moro attaccato per l'esterna con Giulia

Registrazione davvero scoppiettante quella del trono classico di Uomini e Donne di oggi. La puntata è incominciata con il trono di Daniele Dal Moro. Il ragazzo è uscito con Ginevra, la quale si è aperta con il tronista raccontando pezzi importanti della sua vita e della sua famiglia. Dal Moro è stato molto rispettoso perché l'ha ascoltata e non ha mai provato ad approcciare fisicamente con lei. Successivamente, il ragazzo è uscito con Caterina, una persona carina ma molto semplice.

Dall'esterna in questione, l'ex gieffino è sembrato apprezzare molto il suo modo di fare.

Un po' più discussa è stata, invece, l'esterna con Giulia. La ragazza, infatti, nel notare il continuo gesticolare del tronista, gli ha preso le mani in modo affettuoso per mostrargli solidarietà e cercare di calmarlo. Questo gesto, però, non è affatto piaciuto al ragazzo che, infatti, si è subito irrigidito. Questa sua reazione ha infastidito i presenti in studio che hanno accusato il tronista di essere troppo puntiglioso.

Registrazione 14 gennaio: Cecilia lascia lo studio dopo le critiche

In seguito, si è passati al trono di Carlo. Le anticipazioni sull'ultima registrazione di Uomini e Donne svelano che Il ragazzo è uscito con Marianna. Tra i due si è creata subito tanta sintonia e intimità, al punto che la ragazza ha deciso anche di struccarsi per mostrarsi al naturale.

Per quanto riguarda Cecilia, il tronista ha deciso di non portarla in esterna. Ad ogni modo, dopo la precedente puntata, Pietropoli è andato in camerino da lei per parlarle. I due hanno discusso, ma ad un certo punto Carlo l'ha accusata di essere finta e teatrale, ragion per cui l'ha lasciata a casa tutta la settimana.

Una volta tornati in studio, Gianni ha dato ragione al tronista generando le ire della Zagarrigo. Quest'ultima, infatti, prima di scoppiare a piangere, ha deciso di alzarsi, di raggiungere Maria per salutarla e lasciare lo studio. Carlo è sembrato impassibile dinanzi questo comportamento della ragazza.

Sara, infine, è uscita con Giuseppe, Sonny e Gaetano. Specie l'esterna con Sonny è stata molto intima, dato che pare sia scattato anche qualche bacio sul collo.