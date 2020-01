Gli spoiler della nota soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, prospettano diverse sorprese per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da domenica 19 a sabato 25 gennaio, Annabelle sarà notevolmente turbata, poiché il suo diabolico piano per distruggere la relazione tra Christoph e Denise non andrà per il meglio. Così la Sullivan, ormai assalita dall'odio profondo verso sua sorella, vorrà trovare un modo per eliminare la donna definitivamente. Di seguito le altre anticipazioni della telenovela tedesca.

Tempesta d'amore: Paul si scontra con Lucy

Nelle puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse dal 19 al 25 gennaio, Robert, nonostante abbia baciato sua moglie Eva, non riuscirà ad aprirsi nuovamente con lei e non saprà se fidarsi. Eva rimarrà parecchio delusa dall'atteggiamento alquanto distaccato del marito. Nel frattempo Henry rischierà di far saltare il piano di Jessica, la quale vorrà rapire Luna, ma la donna riuscirà a salvarsi grazie ad una scusa improvvisa. Più tardi Paul avrà uno scontro con Lucy e la colpevolizzerà per aver eliminato un suo Sms, ma la donna negherà qualsiasi accusa.

Poi l'uomo caccerà la Ehrlinger da casa sua, ma la donna cercherà di farsi difendere da sua sorella.

Spoiler Tempesta d'amore: Lucy pentita

Jessica sarà assai convinta di portare a termine il suo piano e di rapire Luna. Poi la donna verrà a scoprire che Natascha si occuperà della bambina, così penserà che sia arrivata l'occasione giusta per lei. Frattanto Lucy sarà assai pentita e si renderà conto di aver sbagliato nei confronti di Paul, così deciderà di rivelare a Romy tutta la verità. Pertanto, la Ehrlinger confesserà a sua sorella di aver cancellato il messaggio dell'uomo. Romy sarà parecchio sconvolta dalla dichiarazione della donna e la manderà via immediatamente. Più tardi Denise sarà alquanto preoccupata per la sua reputazione da restauratrice, poiché penserà che le vicende accadute recentemente l'abbiamo ormai distrutta.

Successivamente Romy e Paul si riappacificheranno, mentre Lucy sarà in cerca di una nuova sistemazione e avrà subito un’idea. Robert ed Eva trascorreranno una serata tranquilla e beata insieme a Valentina. All'improvviso Eva rivelerà una scioccante verità a suo marito e le confesserà che è incinta. Poi Henry riuscirà a distruggere i terribili progetti di Jessica e farà uscire Natascha dalla stalla, ma non le rivelerà il nome di chi l'ha rinchiusa. Infine, Annabelle, durante la festa di paese, contaminerà una bevanda con un potente veleno e nessuno dei partecipanti si accorgerà delle diaboliche intenzioni della donna.

Dove guardare in streaming online le puntate di Tempesta d'amore

Nell'attesa che vadano in onda i nuovi episodi di Tempesta d'amore è possibile guardare in streaming on line le puntate già trasmesse in televisione, registrandosi senza impegno sull'apposito sito ''MediasetPlay''.

Nella piattaforma sono presenti anche alcune "clip" relative alle trame della soap opera.