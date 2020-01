Nelle prossime puntate di Un posto al sole dal 20 al 24 gennaio, verrà dato ampio spazio al rapporto tra Fabrizio Rosato e Marina, ma sembra proprio che per i due non ci saranno buone notizie. Dopo avere accettato l'offerta dell'uomo, per la Giordano inizieranno una serie di problemi il cui epilogo sarà decisamente drammatico. Purtroppo il passato tornerà prepotentemente a galla e la donna scoprirà la verità su Fabrizio. Nel frattempo in un'altra storyline, che si preannuncia dai toni decisamente più leggeri, Otello riuscirà a sistemare il suo rapporto con Teresina.

Una terribile verità

Dopo avere accettato la generosa offerta del suo compagno Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti), per Marina (Nina Soldano) inizieranno i veri problemi. La Giordano assisterà a una tremenda lite tra il suo uomo e lo zio Sebastiano (Antonio Ferrante) e questo la metterà profondamente in crisi. Marina inizierà ad essere distratta sul lavoro e rimuginerà su quanto appena accaduto, tuttavia la donna sarà ignara del fatto che presto la situazione precipiterà in modo irrimediabile. Nel frattempo Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), resosi conto del forte disagio della donna, cercherà di indagare per capire cosa le stia succedendo.

Marina scopre tutto

Successivamente Fabrizio, deciso a tutto pur di dimostrare Marina quanto sia sincero il suo amore, prenderà una decisione del tutto inaspettata. Non è chiaro se l'uomo decida o meno di rivelare il dramma interiore che lo affligge alla Giordano, ma in ogni caso è certo che lei ne verrà comunque a conoscenza. Non sono descritte le modalità con cui Marina riuscirà ad apprendere la terribile verità, ma è certo che lei ne sarà devastata. Purtroppo non viene approfondito quale sia effettivamente questa "verità" che scoprirà Marina, ma la sensazione è che possa riguardare l'omicidio di cui era stato accusato ingiustamente Arturo. Da questo punto le trame si dovrebbero concentrare su quelle che saranno le prossime mosse di Marina, nei confronti dell'uomo che ha costretto suo padre a trascorrere un'intera vita in latitanza.

Otello e Teresa

In seguito all'ennesimo battibecco con Renato Poggi (Marzio Honorato), Otello (Lucio Allocca) deciderà di trovarsi un posticino tutto suo, lontano da Palazzo Palladini. Nel frattempo Silvia (Luisa Amatucci) e Rossella (Giorgia Gianetiempo) inizieranno a pensare a una strategia vincente atta a far riavvicinare l'ex vigile Testa e la sua Teresina. Non è chiaro in che modo avverrà tutto ciò, ma Otello riuscirà a risolvere sia i suoi problemi con Renato Poggi, che la sua tormentata relazione a distanza con Teresa (Carmen Scivittaro).