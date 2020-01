Mancano circa tre settimane all'inizio della 70esima edizione del Festival di Sanremo e ancora si sa poco o nulla sul cast che Amadeus e gli autori stanno mettendo su proprio in questi giorni. Dopo aver svelato l'identità di tutti e 24 i Big che gareggeranno dal 4 all'8 febbraio, si dice che ora il presentatore si stia concentrando principalmente sugli ospiti che si alterneranno sul palco dell'Artiston: vicinissimi alla conferma ufficiale, dunque, pare siano tre cantanti molto amati e l'ormai ex Duchessa del Sussex Meghan Markle.

Concerti in piazza per gli ospiti musicali: la novità di Sanremo 2020

Amadeus ha deciso di apportare molte novità alla kermesse canora che presenterà dal 4 febbraio prossimo: una di queste, stando ad insistenti voci di corridoio, sarebbe quella di allestire un palco esterno all'Ariston dove molti artisti si esibiranno prima di partecipare alla diretta tv. È piazza Colombo la location scelta dagli addetti ai lavori per la grande arena dove cantanti italiani ed internazionali proporranno la loro musica al pubblico presente, salvo poi aspettare l'arrivo del padrone di casa che li accompagnerà all'interno del teatro che accoglie la manifestazione.

Anche se manca ancora l'ufficialità (che potrebbe arrivare già martedì 14 gennaio, nel corso della prima conferenza stampa della 70esima edizione del Festival), si dice che tre cantautori sarebbero già certi di essere tra gli ospiti di Sanremo 2020. Stando ai rumors che si rincorrono sul web, a partecipare alle cinque serate della kermesse di Rai 1 saranno Ultimo (giovane artista che è stato lanciato due anni fa tra le Nuove Proposte e l'anno scorso si è classificato secondo tra le polemiche), Mika (che nel periodo sanremese sarà in tour in tutta Italia) e Zucchero (pronto a promuovere il suo nuovo album e a rispolverare vecchi ed intramontabili successi).

Il rumors su Meghan ed Harry d'Inghilterra impazza

Non solo ospiti musicali per la 70esima edizione del Festival di Sanremo: si vocifera, infatti, che Amadeus abbia pensato di invitare all'Ariston una donna che negli ultimi giorni è stata sulla bocca di tutti per una decisione spiazzante che ha preso assieme al marito.

Pare, infatti, che Meghan Markle sia nella lista dei personaggi che potrebbero partecipare ad almeno una delle cinque serate della kermesse di Rai 1. L'ormai ex Duchessa del Sussex campeggia da circa una settimana sulle copertine dei tabloid di tutto il mondo per aver scelto di "divorziare" dalla Famiglia Reale d'Inghilterra (ovviamente d'accordo con il marito Harry), di lasciare il Regno Unito per trasferirsi in Canada, dove lavorerà e non ricoprirà più alcun ruolo istituzionale.

Avere l'attrice americana a Sanremo 2020 sarebbe davvero un "colpaccio" per la Rai: sono tantissime, infatti, le trasmissioni che stanno cercando di accaparrarsi la prima intervista della donna dopo l'addio alla Royal Family.