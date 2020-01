Nei prossimi episodi di Un posto al sole verrà dato ampio spazio alla vicenda che vede coinvolti la maestra Gagliardi e Franco Boschi. In particolare l'attenzione si sposterà su un incidente che avverrà fuori scuola e che avrà delle ripercussioni del tutto inaspettate su tutti i personaggi coinvolti in questa intricata trama. La maestra Maria Grazie Gagliardi inoltre avrà modo di mostrare al pubblico un lato del suo carattere del tutto inaspettato. Nel frattempo Marina Giordano e Fabrizio Rosato, in virtù degli ultimi drammatici avvenimenti, vivranno con molta difficoltà la loro nuova partnership lavorativa.

Di seguito le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 3 al 7 febbraio, relative a queste due appassionanti storyline.

Scontro tra Franco e la maestra

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Franco (Peppe Zarbo) penserà bene di affrontare nuovamente la docente faccia a faccia. Non sono chiare le dinamiche di tale discussione, ma a quanto pare la Gagliardi (Tiziana Bagatella) non prenderà affatto bene l'intervento di Boschi e i due avranno uno scontro molto animato, che sfocerà in quella che viene definita come una vera e propria aggressione dell'insegnante nei confronti dell'uomo.

C'è da capire se il diverbio resti nell'ambito del confronto verbale o se sfoci in qualche reazione di tipo fisico, anche se blanda, da parte dell'insegnante.

Il video va on line

In seguito a tale avvenimento inizierà a girare on line un video che mostra l'aggressione della maestra ai danni di Franco Boschi. In virtù dell'increscioso incidente, crescerà l'attesa attorno a quella che potrebbe essere la reazione della docente.

Non si conoscono le conseguenze che dovrà subire l'insegnate in seguito al suo gesto, ma nel frattempo Angela Poggi (Claudia ruffo) e il marito potranno notare, con felicità, che Bianca (Sofia Piccirillo) ha finalmente ritrovato la sua perduta serenità a scuola. Nelle puntate seguenti di Un posto al sole, la maestra Maria Grazia mostrerà, in modo del tutto inaspettato, un lato molto sensibile e fragile del suo carattere.

Crisi ai cantieri

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Marina Giordano (Nina Soldano) continuerà a mantenere rigorosamente le distanze dal suo ex Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti), tuttavia gli equilibri così labili e delicati di questa forzata alleanza potrebbero essere destinati a crollare miseramente al primo intoppo. In seguito, durante una conferenza stampa di presentazione di Rosato come nuovo socio dei Cantieri, le domande insistenti e scomode di un giornalista metteranno la Giordano in forte difficoltà.