Il Paradiso delle Signore 4 continua a regalare colpi di scena. Nella puntata di martedì 4 febbraio 2020, Adelaide e Achille saranno sempre più vicini. Le intenzioni del Ravasi sono però un mistero per la contessa, che dovrà far fronte alla recente delusione per Umberto, reo di aver giocato con i suoi sentimenti.

Inoltre, Ludovica si deciderà a fare un passo importante. La giovane andrà a vivere a casa Guarnieri, così da stare vicino a Riccardo. E' l'inizio di un nuovo amore? Di seguito, gli spoiler relativi alla puntata del 4 febbraio in onda su Rai 1.

Il Paradiso delle Signore 4, trame: Roberta gelosa di Marcello

Stando agli ultimi spoiler della soap opera in onda su Rai 1, nell'episodio di martedì 4 febbraio Roberta starà vicino a Federico, deluso dall'esito dell'operazione che avrebbe dovuto ridargli l'uso delle gambe. La Pellegrino vorrebbe che il ragazzo continuasse il suo romanzo. Roberta si confiderà con Gabriella ed Angela, che la appoggiano in tutto.

Le trame della puntata del Paradiso delle Signore del 4 febbraio 2020 raccontano inoltre che Clelia parlerà con le Veneri in merito ad un grande evento.

Proseguono anche le dinamiche in Caffetteria. Lorena, la bellissima starlette arrivata da poco a Milano, non ha nascosto il suo interesse per il bel Marcello. Il giovane, riluttante all'inizio, pare iniziare a ricambiare l'interesse. La complicità tra i due non farà felice Roberta che, inaspettatamente, proverà una forte gelosia nei confronti di Marcello. E' troppo tardi?

Achille Ravasi vicino ad Adelaide

Le anticipazioni di martedì 4 febbraio della puntata de Il Paradiso delle Signore 4 svelano inoltre che Adelaide passerà molto tempo in compagnia di Achille, sebbene non sappia le sue reali intenzioni. Umberto proverà una grande rabbia nel vedere la complicità tra i due. Anche Riccardo non sarà felice della situazione e non mancherà di dimostrarlo. Come se non bastasse, il Ravasi farà saltare i progetti del giovane Guarnieri in merito ad alcuni importanti investimenti sulle Brancia.

La situazione si farà molto complicata e l'ansia sarà alle stelle.

Il Paradiso delle Signore: Ludovica si trasferisce da Riccardo

Colpo di scena nella puntata della soap opera: Ludovica deciderà di trasferirsi da Riccardo a Villa Guarnieri. Poco dopo, Umberto farà le sue scuse alla giovane donna, che verrà colta di sorpresa dal suo gesto. Che le cose stiano finalmente prendendo la piega giusta? Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore 4 di martedì 4 febbraio 2020 svelano a tal proposito che Riccardo inizierà a guardare con occhi diversi Umberto, forse non così forte e potente come ha sempre voluto dimostrare.