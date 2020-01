Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio su Canale 5 ci saranno importanti novità e tantissimi colpi di scena. In particolare, gli abitanti di Puente Viejo apprenderanno della minaccia che incomberà sul loro paesino e le proveranno tutte per evitare ciò. Poi, ci sarà Lola che rivelerà il suo passato a Prudencio Ortega, mentre Dolores rimarrà di stucco quando vedrà Esther dare un bacio a Don Berengario.

Maria sarà turbata dallo strano comportamento di Vilches

Maria Castaneda continuerà la sua terapia senza sosta e saranno inutili i tentativi dei suoi familiari di farla ragionare. In particolare, Raimundo Ulloa chiederà a sua nipote di cambiare cura, ma le sue parole non sortiranno alcun effetto. Infatti, la ragazza porterà avanti il metodo terapeutico della dottoressa Vilches. Però, quest'ultima ad un certo punto entrerà in uno stato confusionale e inizierà a dire parole senza senso. La Castaneda si sentirà molto turbata dallo strano comportamento della donna e le chiederà spiegazioni.

Invece, Lola racconterà a Prudencio Ortega che in passato ha ucciso suo padre poiché lo aveva sorpreso ad abusare di sua sorella Ana. Questa rivelazione comprometterà la storia d'amore tra i due giovani.

La Matrona proverà a impedire la distruzione di Puente Viejo

Gli abitanti di Puente Viejo continueranno a difendere il loro paesino, mentre il sindaco Carmelo Leal non autorizzerà la distruzione del villaggio, in quanto non firmerà il documento.

Nonostante ciò, Severo Santacruz e sua moglie Irene Campuzano saranno ancora dubbiosi nei confronti del loro amico. Proprio per questo motivo, i due coniugi andranno a cena dal sindaco e gli porgeranno numerose domande sulla situazione attuale del paesino. La Montenegro di fronte alla notizia della scomparsa permanente di Puente Viejo, le proverà tutte per impedire ciò, ma ogni suo tentativo risulterà vano.

Le sorprese non finiranno qui, in quanto ci sarà Don Berengario che farà un regalo ad Esther. Quest'ultima ringrazierà il parrocco in maniera molto euforica e gli darà un bacio sulla guancia. Dolores vedrà questo bacio e inizierà a pensare al prossimo pettegolezzo da raccontare in paese, ignara del fatto che Esther dice di essere la figlia del religioso.

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate per scoprire ulteriori novità e colpi di scena sulla serie scritta da Aurora Guerra. Inoltre, per chi non avesse la possibilità di vedere gli episodi in diretta televisiva potrà farlo tramite la piattaforma gratuita di Mediaset play.