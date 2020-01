Sono vari i colpi di scena degli spoiler relativi agli appuntamenti della soap opera Il Segreto in programma su Canale 5 dal 12 al 17 gennaio 2020. Francisca Montenegro dopo aver appreso dei sospetti di Irene Campuzano e Raimundo Ulloa sul conto di Fernando Mesia, affronterà il diretto interessato. Il figlio del defunto Olmo, non appena la dark lady si scaglierà contro di lui, si difenderà dicendole di non essere affatto il colpevole delle disgrazie avvenute a Puente Viejo. Isaac Guerrero invece quando non avrà più tra i piedi la moglie Antolina Ramos, deceduta nel tentativo di ucciderlo, farà una proposta di matrimonio ad Elsa Laguna.

Il falegname vorrà coronare il suo sogno d’amore con la sua amata, quando verrà a conoscenza che è guarita del tutto.

Carmelo ferito da un colpo d’arma da fuoco, la morte di Fraile

Negli episodi che occuperanno la rete ammiraglia Mediaset la prossima settimana, Matias dopo aver ascoltato una conversazione tra Carmelo e Severo metterà in guardia Irene da un imminente pericolo. In poche parole il marito di Marcela non farà fatica a capire che presto la cittadina spagnola potrebbe essere stravolta. La Campuzano, dopo aver fatto disarmare il Leal, con il consenso di Raimundo farà sapere a Francisca che lei e suo marito sono convinti che Fernando sia colui che ha ottenuto dei benefici dalle tragedie che si sono verificate nel paese iberico.

Pur non considerando veritiera la tesi della giornalista, la Montenegro comincerà a credere che la donna potrebbe avere ragione. Carmelo, dopo essere stato ferito gravemente da un colpo d'arma da fuoco dal nemico Fraile, a sua volta ucciso per mano del Mesia, verrà assistito nel migliore dei modi dai coniugi Santacruz.

Isaac chiede la mano di Elsa, confronto tra Fernando e Francisca

Purtroppo il primo cittadino anche se non sarà in pericolo di vita, non avrà nessun ricordo di quanto accaduto tra lui e il defunto Esteban a causa di alcuni problemi di memoria. Intanto Maria esigerà che Dori raddoppi le sue sedute di terapia, con la speranza di tornare a riprendere l’uso delle sue gambe. Elsa ed Isaac, decisi a trascorrere il resto della loro vita insieme, cominceranno ad organizzare le loro nozze.

Il carpentiere chiederà alla Laguna di diventare sua moglie, dopo che la stessa apprenderà di non avere più nessuna malattia. Fernando, oltre a dire a Francisca di non essere implicato nella morte di Maria Elena e di Adela, la inviterà a fidarsi di lui. Il misterioso sottosegretario del governo Juan Garcia Morales, non appena metterà piede a Puente Viejo, scatenerà un vero e proprio caos. Il nuovo arrivato annuncerà agli abitanti che presto l’intero quartiere scomparirà dalle cartine geografiche, poiché verrà inondato dalle acque di una diga costruita di recente.