Elena Morali il 7 gennaio è stata ospite di Barbara d'Urso a Pomeriggio 5. La sua intervista è stata ricca di colpi di scena e, soprattutto, di inaspettate rivelazioni. La showgirl ha lasciato intendere che Gianluca Fubelli (in arte Scintilla) fosse al corrente del suo flirt con Daniele Di Lorenzo. Inoltre ha ammesso di aver provato amore per entrambi nello stesso tempo.

Elena Morali e la sua 'relazione aperta' con Scintilla

Elena Morali è stata la prima ospite del 2020 di Pomeriggio 5. L'ex compagna di Scintilla con le sue dichiarazioni ha lasciato senza parole Barbara d'Urso.

Innanzitutto ha confermato di avere intrattenuto una "conoscenza approfondita" con Daniele Di Lorenzo nel periodo in cui era già fidanzata con il comico romano. Successivamente non ha nascosto che insieme a Gianluca Fubelli avevano deciso di avere una "relazione aperta", dunque l'attore sarebbe stato a conoscenza del suo flirt con Daniele.

La showgirl ha spiegato che questa decisione era stata presa in seguito ad alcuni problemi di coppia che stava vivendo con Scintilla. Siccome nessuno dei due era in grado di fare a meno dell'altro, avevano provato a far sì che il loro rapporto fosse più elastico, accettando eventuali altre relazioni in contemporanea.

Barbara d'Urso critica la visione dell'amore della Morali

Nel corso di Pomeriggio 5, la Morali si è più volte lasciata andare alle lacrime. Nel tentativo di tutelare la propria immagine agli occhi dei telespettatori, Elena ha confessato le enormi sofferenze che ha provato a causa della sua complicata situazione sentimentale. Le sue difficoltà sono legate anche alla stima e all'affetto che ha sempre provato verso Scintilla. In questa fase, però, la soubrette ha voglia di ricominciare e di pensare a se stessa per rimettere insieme "i cocci della sua vita". Barbara d'Urso, dopo aver ascoltato attentamente le parole della sua ospite, non ha perso occasione per rimproverarla e per difendere Gianluca Fubelli.

La presentatrice è rimasta scossa soprattutto nel momento in cui la trentenne bergamasca ha ammesso di aver amato contemporaneamente due persone.

Di fronte ai dubbi della d'Urso, Elena Morali ha provato a difendersi facendo notare che, a suo parere, non è di certo l'unica al mondo ad avere amato nello stesso tempo due uomini differenti, poiché per natura l'essere umano può considerarsi un soggetto "poliamoroso".

Nonostante ciò, la padrona di casa di Pomeriggio 5 ha continuato a non accettare la visione dell'amore della showgirl, dichiarando apertamente di non condividerla affatto.