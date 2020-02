Continua l'appuntamento con "L'amica geniale 2 - Storia del nuovo cognome", la serie televisiva tratta dal secondo volume dell'omonimo romanzo della scrittrice Elena Ferrante e trasmessa ogni lunedì in prima serata su Rai 1. Le anticipazioni relative alla seconda puntata della fiction ambientata nella Napoli degli anni sessanta e con protagoniste le giovani attrici Margherita Mazzucco e Gaia Girace, che andrà in onda lunedì 17 febbraio con due episodi dal titolo "Scancellare" e "Il bacio", svelano tanti colpi di scena che, come sempre, intratterranno i telespettatori e i fan della Serie TV.

Fra questi, l'inizio del nuovo lavoro di Lila nella salumeria dei Carracci, il frettoloso matrimonio di Rino e Pinuccia e la vacanza di Lila e Lenù ad Ischia. La seconda puntata de "L'amica geniale 2 - Storia del nuovo cognome" andrà in onda su Rai 1 lunedì 17 febbraio dopo i Soliti Ignoti a partire dalle ore 21:25. Le repliche della fiction possono essere riviste in streaming su Rai Play nella sezione dedicata.

Lila inizia il suo nuovo lavoro nella salumeria Carracci

La fotografia del matrimonio della giovane Lila viene esposta nella vetrina di un nuovo negozio di calzature sito al centro della città.

Intanto, quest'ultima inizia il suo nuovo lavoro nella salumeria dei signori Carracci, dove sin da subito dimostra il suo saper fare e, soprattutto, la sua acuta furbizia. Gli affari tra il marito Stefano e i Solara continuano ed accrescono assieme ad antipatie e contrasti, ma Lila con la sua determinazione riesce sempre a raggiungere tutti i suoi obiettivi.

La vacanza di Lila ed Elena ad Ischia

Nel frattempo, vengono celebrate in fretta e furia le nozze di Rino e Pinuccia avendo quest'ultima scoperto di essere rimasta incinta.

Dopo il matrimonio dei due amici, Lila convince Elena ad andare per qualche giorno in villeggiatura con lei e sua cognata. La giovane accetta la proposta dell'amica, ma a patto di scegliere Ischia come meta della loro vacanza. Lenù, infatti, sa che proprio sull'affascinante isola, assieme all'amico Bruno, soggiorna Nino Serratore, di cui è follemente innamorata. Questa villeggiatura ad Ischia finirà per segnare per sempre la vita e le scelte delle due ragazze.

La prima puntata trasmessa lunedì 10 febbraio

Negli episodi della prima puntata de "L'amica geniale 2 - Storia del nuovo cognome" intitolati rispettivamente "Il nuovo cognome" e "Il corpo", hanno svelato le vicissitudini di Lila durante la sua luna di miele con Stefano, dal quale subiva continue violenze. La giovane, grazie anche ai preziosi consigli dell'amica Elena, si è mostrata decisa a ribellarsi e a non sottostare alle pretese del marito. Lenù, invece, presa dai suoi nuovi studi al Ginnasio, ha fatto di tutto per convincere il fidanzato Antonio a non partire per il servizio militare. Ma la ragazza ha nel frattempo incontrato Nino, dal quale è rimasta subito affascinata.