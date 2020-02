Oggi, mercoledì 12 febbraio, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne Over: le anticipazioni che ha dato Witty Tv sull'appuntamento con i "senior", riguardano sia Gemma Galgani che altri protagonisti del parterre. La dama torinese si commuoverà dopo l'ennesimo attacco di Tina Cipollari: tra le due, infatti, ci sarà un litigio a causa della decisione della 70enne di interrompere la frequentazione con Emanuele.

Tina a muso duro con Gemma: nuova lite a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne che è andata in onda ieri, 11 febbraio, è stata interamente dedicata a Gemma Galgani e alla fine della sua conoscenza con il signor Emanuele.

La dama, dopo aver comunicato la sua decisione di interrompere la storia, è stata attaccata sia dagli opinionisti che dal pubblico, tutti schierati a favore del cavaliere che era stato appena lasciato.

Le giustificazioni che ha dato la torinese alla sua scelta di non portare avanti questo giovane rapporto ("Dopo il bacio non ho provato nulla", ad esempio), non hanno convinto quasi nessuno: se la protagonista del Trono Over è stata contestata dai presenti, il suo ex corteggiatore ha ricevuto applausi e sostegno da tutti.

A prendersela con Gemma, è stata soprattutto Tina Cipollari: la vamp ha puntato il dito contro la "rivale" affermando che le sue sono soltanto scuse, in quanto Emanuele non le sarebbe mai realmente interessato perché troppo vicino alla sua età (secondo l'opinionista, la Galgani sarebbe attratta da uomini più giovani di lei). Nel corso della puntata del 12 febbraio, inoltre, le due si scontreranno ancora sempre per questo motivo: su Witty Tv è possibile vedere un'anticipazione video di quello che andrà in onda tra poco su Canale 5.

Gemma torna single: il pubblico di Uomini e Donne la contesta

All'inizio della puntata odierna di Uomini e Donne Over, Tina si scaglierà contro Gemma dicendole: "Ma tu, quando parli ragioni? Non hai avuto interesse dal primo istante che l'hai visto". L'opinionista ovviamente fa riferimento ad Emanuele, il signore col quale la Galgani è uscita un paio di settimane prima di decidere che non è la persona giusta per lei.

Quando la dama inizierà a piangere perché dispiaciuta dalle sue dure parole, la Cipollari rincarerà la dose affermando: "Ma sei ridicola con quel pianto finto, senza lacrime. Tu piangi a secco". Un momento complicato per la storica protagonista del Trono Over, che si ritrova per l'ennesima volta da sola ad affrontare attacchi e critiche in seguito ad un'altra frequentazione che non è andata a buon fine.

Marcello e Simonetta spiazzano tutti a Uomini e Donne

Terminato il lungo spazio dedicato a Gemma, oggi a Uomini e Donne si parlerà anche di nuove potenziali coppie: Marcello, che pochi giorni fa è stato preso a "scarpate" da Barbara, racconterà di essere uscito con Simonetta.

Gianni Sperti e il pubblico presente si mostreranno molto stupiti dall'inizio di questa conoscenza: tra la dama e il cavaliere, infatti, ci sono circa vent'anni di differenza.

Valentina, inoltre, si sbilancerà sul rapporto che sta cominciando a costruire con Massimiliano: le anticipazioni video apparse su Witty Tv mostrano sguardi di complicità e grandi sorrisi tra i due dopo qualche appuntamento romantico andato a buon fine. L'attesa di gran parte dei telespettatori, però, è tutta per il ritorno di Ida Platano in studio: molto probabilmente, però, la puntata in cui la bresciana piangerà a dirotto quando le saranno fatte domande su Riccardo Guarnieri, andrà in onda giovedì 13 febbraio.

Ancora nessuna novità, infine, sul giorno in cui ci sarà la prossima registrazione di U&D Over.