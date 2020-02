Sta per tornare su Rai Uno una serie di successo mondiale: L'amica geniale. Dopo il clamore della prima serie, dal 10 febbraio debutterà la seconda che porterà il titolo del secondo romanzo di Elena Ferrante a cui è interamente ispirata. 'Storia Del Nuovo Cognome' racconterà gli sviluppi della vita di Lila e Elena dopo il matrimonio della prima con Stefano Carracci. Anche per questa serie le protagoniste assolute rimarranno Lila e Lenù e saranno interpretate ancora una volta da Gaia Girace e Margherita Mazzuocco.

Le parole delle due protagoniste

In una recente intervista, le due protagoniste hanno svelato alcune anticipazioni. Gaia ha dichiarato che Lila, il suo personaggio, vivrà un vero e proprio matrimonio da incubo a causa dei modi violenti di suo marito Stefano. Tra i due sara sempre in atto un conflitto a causa del suo comportamento ribelle e della sua voglia di libertà. A causa dei continui e violenti scontri con suo marito, la donna finirà per riversare tutto il suo amore su suo figlio che chiamerà come suo fratello.

Margherita invece ha rivelato che la sua Lenù si trasferirà a Pisa per frequentare una prestigiosa università e che qui si lascerà prendere insieme agli altri studenti dalla passione per la politica. Nella seconda serie, il rapporto tra le due amiche diventerà ancora più profondo. Le due infatti, anche se lontane, continueranno a sostenersi.

Anticipazioni della prima puntata della seconda stagione

La storia ripartirà esattamente da dove si era interrotta nella prima serie, dal matrimonio di Stefano Carracci e Lila Cerullo.

Ne conseguirà una prima notte di nozze davvero traumatica per la donna in quanto sarà prima picchiata e poi abusata dal suo novello sposo. Una volta tornata a casa, nel Rione, la signora Carracci seppur delusa dalla sua nuova vita, comincerà a lavorare nell'attività di famiglia e dopo poco scoprirà di aspettare un bambino. Elena Greco intanto continuerà a proseguire con la sua carriera scolastica ma al contempo nel suo cuore resterà sempre vivo il ricordo di Nino Sarratore, di cui era innamorata fin da quando era piccola.

Questo suo amore per il ragazzo metterà seriamente a rischio il suo rapporto con Antonio che d'un tratto sarà costretto a partire per assolvere all'obbligo della leva con Enzo. Nino intanto balzerà al centro della scena perché ad un certo punto verrà conteso dalle due donne, questo metterà seriamente a rischio la solida e longeva amicizia tra le due. Nel corso della permanenza ad Ischia per le vacanze estive, Lila e Nino si avvicineranno moltissimo e alla fine tra i due si accenderà la passione tanto che diventeranno amanti. Elena soffrirà molto per questo tradimento della sua amica più cara, motivo per cui deciderà di attuare una vendetta.

Lila intanto continuerà ad essere perseguitata anche da Michele Solara che non è mai riuscito a dimenticarla nonostante si fosse sposata con un altro. Rino prenderò in sposa Pinuccia Carracci, mentre per Elena arriveranno delle importanti novità. Vincerà una borsa di studio per l'Università di Pisa e la sua vita e quella di Lila cambieranno inevitabilmente.