Giovedì 13 febbraio andrà in onda una nuova puntata di Beautiful che si preannuncia ricca di colpi di scena. Su Canale 5, a partire dalle 13.40, i fan della soap tv americana assisteranno al confronto tra Reese e la figlia Zoe, dopo che quest'ultima ha scoperto come il padre abbia sottratto la piccola Beth a Hope, facendola credere morta, per darla poi in adozione a Steffy. Al telefono, il Buckingham tenterà di spiegare a Zoe le ragioni del suo gesto, al fine di impedire alla ragazza di rivelare tutta la verità a Hope e Steffy. Intanto Bill passerà del tempo con il piccolo Will.

Anticipazioni Beautiful: Reese tenta di spiegare le ragioni del suo gesto a Zoe

Come noto, Zoe dopo aver messo alle strette Flo, sarà venuta a conoscenza dello scambio di neonati effettuato dal padre a Catalina. Mettendo insieme tutti i tasselli, la modella scoprirà anche che la bambina in questione è Beth, da tutti creduta morta durante il parto. In realtà Beth è stata data in adozione a Steffy e Zoe, quindi, capirà che Phoebe è in realtà la figlia di Hope e Liam. La modella sarà sconvolta dopo quanto scoperto e incredula di come il padre possa aver fatto una cosa del genere.

Reese contatterà telefonicamente la figlia, la quale vorrà un confronto faccia a faccia con il genitore il prima possibile. Reese le prometterà di raggiungerla al più presto e, nel frattempo, tenterà di spiegarle i motivi per cui ha sottratto Beth alla madre, facendo credere a Hope che la creatura non fosse sopravvissuta al parto.

Beautiful, spoiler 13 febbraio: Zoe potrebbe rivelare a Hope che Beth è viva

Nel corso della nuova puntata di Beautiful, Reese dirà a Zoe di essere stato costretto a scambiare i neonati per salvare la famiglia dalle minacce degli strozzini londinesi. Il Buckingham, inoltre, cercherà anche di convincere la figlia a non rivelare la verità sulla vera identità di Phoebe a Hope e Steffy, le quali saranno ancora ignare di essere state raggirate.

Intanto, dopo il divorzio di Thorne e Katie e il ritorno del Forrester a Parigi, Bill passerà del tempo con il piccolo Will, giocando a fare il prestigiatore e cercando anche di capire come recuperare il rapporto con i figli maggiori. Nel frattempo, Zoe sarà sempre più in difficoltà dopo aver ascoltato le giustificazioni del padre e sarà indecisa sul da farsi. La modella correrà da Hope per raccontarle che Beth è ancora viva?

In attesa di scoprire come Zoe gestirà la delicata situazione riguardante la piccola Beth, si ricorda che la nuova puntata di Beautiful andrà in onda giovedì 13 febbraio su Canale 5 a partire dalle 13:40.

