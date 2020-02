Prosegue l’appuntamento fisso con l’amata e longeva soap opera napoletana ‘Un posto al sole’. Le anticipazioni degli imminenti episodi, in onda su Rai3 da lunedì 9 a venerdì 13 marzo 2020 ci raccontano che ci saranno molteplici ed inaspettati colpi di scena che sconvolgeranno profondamente le tormentate vite dei protagonisti. Infatti, la giovane Marina tenterà di aiutare il carcerato Fabrizio a risolvere i suoi problemi interiori.

In seguito, I coniugi Sartori (Miriam Candurro e Michelangelo Tommaso) decideranno di separarsi, mentre il Del Bue aspirerà a diventare un noto giornalista.

Infine, il Palladini sarà costretto a vivere un'improvvisa e terribile situazione.

Trame ‘Un Posto al Sole’ fino al 13 marzo: Filippo assume Cristiana

Gli spoiler delle prossime puntate della fiction televisiva ‘Un Posto al Sole’ (UPAS), svelano che Leonardo (Erik Tonelli) e l’imprenditrice Cirillo continueranno a flirtare e saranno sempre più vicini. Nel frattempo, il papà di Irene incontrerà, inaspettatamente, la bella Cristiana. Non ci sono molte informazioni o dettagli relativi a questo nuovo personaggio femminile, tanto che sarà difficoltoso comprendere se è una new entry o una vecchia conoscenza di Filippo.

Niko è un intermediario

Il giovane Niko (interpretato da Luca Turco) potrà intervenire liberamente per fare da mediatore con la coppia Filippo-Serena. Sfortunatamente, la sua professione di tipo giuridico-forense non lascia ben sperare per un'altra ipotetica riconciliazione. Infatti, la situazione della coppia si rivelerà oramai estremamente compromessa.

Il duetto Serena-Filippo dovrà riflettere seriamente sul futuro, poiché ci si dovrà confrontare in modo civile, al fine di raggiungere un accordo per la custodia della dolce Irene.

Colei che deciderà di chiudere la storia sarà la Cirillo. Quest’ultima prenderà una decisione che non piacerà al marito.

Vittorio vuole fare il giornalista

Prossimamente, Marina cercherà di aiutare Rosato a risolvere alcuni problemi personali. Il del Bue e Michele noteranno l’evidente miglioramento dell’erede. Inoltre, la donna supporterà Fabrizio. Quest’ultimo si trova in carcere per essersi dichiarato colpevole dell’assassinio dello zio.

Vittorio prenderà la decisione di affrancarsi dal padre, poiché egli ha intenzione di trasferirsi a casa Palladini. Il Sartori proporrà un ultimatum alla coniuge e Alberto, dopo aver incontrato il boss Tregara, si mostrerà alquanto scosso sia psicologicamente che fisicamente. Perciò, non ci resta che attendere l’imminente settimana per scoprire cosa ci riservano le prossime puntate, in onda su Rai 3 alle 20:40 circa.