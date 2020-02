Il bacio avvenuto tra Ivana Icardi e Hugo Sierra a Supervivientes ha scatenato la reazione di Gianmarco e Luca Onestini. I due fratelli, senza troppi giri di parole, hanno accusato la naufraga di avere avuto un atteggiamento incoerente. Ad intervenire sulla questione ci ha pensato anche l'attuale fidanzata di 'Gimbo', Adara Molinero.

Soltanto due giorni fa è partita la versione iberica de L'Isola dei Famosi. Nel reality show la sorella di Mauro Icardi ha conosciuto Hugo Sierra, nonché l'ex fidanzato della Molinero.

I due naufraghi in poco tempo hanno instaurato un ottimo feeling, tanto da scambiarsi un bacio. Non ci sarebbe nulla di male se due concorrenti si piacessero, ma secondo molti il gesto di Ivana e Hugo sarebbe frutto dell'antipatia in comune per Gianmarco Onestini.

Per chi non avesse seguito la vicenda, infatti, il modello italiano all'interno della casa del Gran Hermano ha iniziato una relazione con la sua coinquilina Adara Molinero. Quest'ultima, però, quando è entrata nel reality show era fidanzata proprio con Hugo Sierra, dal quale ha avuto anche un bambino pochi mesi fa.

Il commento di Luca e Gianmarco Onestini

I fratelli Onestini, dopo lo scambio di effusioni tra Hugo Sierra e Ivana Icardi, sono tornati a puntare il dito contro quest'ultima. Senza troppi giri di parole, Gianmarco Onestini ha smentito ancora una volta di avere avuto una storia con la sorella di Mauro Icardi. Attraverso il suo profilo Twitter il giovane ha dichiarato: "Sono stufo che questa ragazza debba inventarsi di essere stata la mia ex".

Il modello italiano in un secondo momento ha lanciato l'affondo nei confronti di Ivana: "Ha preso in giro il pubblico". Infine, ha definito sia Ivana che Hugo due ipocriti.

Poco dopo le parole di Gianmarco, è arrivato il duro commento di Luca Onestini. Quest'ultimo ancora una volta ha utilizzato un metodo di giudizio piuttosto duro verso la naufraga.

Luca ha ribadito che, dopo il GF italiano, Ivana accusava Gianmarco di provarci con tutte le ragazze nel reality. Senza mezzi termini il fidanzato di Ivana Mrazova ha tagliato corto su quanto accaduto: "Pure i muri hanno capito che schifo di persone che sono quei due pagliacci".

La verdad siempre sale ! 😂 no hay mejor emoticon para esos dos bufones 🤡 🤡 #Supervivientes2020 #TierraDeNadie1 pic.twitter.com/adj5ivujzf — Luca Onestini (@LucaOnestini_11) February 25, 2020

Adara Molinero dura su Ivana Icardi: 'Ridicola'

La vicinanza tra Ivana Icardi e Hugo Sierra è stata commentata anche dall'ex fidanzata di quest'ultimo.

Adara Molinero, che oggi è felicemente fidanzata con Gianmarco Onestini, ha fornito la sua opinione in merito a quanto accaduto a Supervivientes: "Ridicola la vicinanza tra i due". La modella iberica ha ribadito che quanto raccontato da Ivana sulla liaison avuta con Gianmarco è falso, ma al contrario sarebbe avvenuto solamente nei suoi sogni. Infine ha lanciato una frecciatina al vetriolo alla naufraga: "Le sarebbe piaciuto, ma non è successo".