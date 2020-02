Le anticipazioni provenienti dalla Spagna riportano clamorosi colpi di scena nelle nuove puntate di Una vita, la soap tv iberica ideata da Aurora Guerra ed ambientata nel ricco quartiere di Acacias. Nel finale della terza stagione infatti, il priore Espineira e Samuel riusciranno a privare Lucia della sua eredità e lo faranno grazie alla collaborazione di Don Bartolomé che trarrà in inganno un inconsapevole Telmo e sul quale, alla fine, Lucia farà ricadere la colpa di quanto avvenuto.

Anticipazioni Una vita, trame spagnole: Lucia entra in possesso dell'eredità

Dalle anticipazioni sulle prossime puntate di Una vita e che andranno in onda in Italia, si viene a sapere che Lucia, al compimento del 23esimo anno di età, entrerà in possesso dell'immensa eredità dei Marchesi di Valmez. Telmo a questo punto, su consiglio di don Bartolomé, inviterà Lucia ad aprire un'associazione benefica per aiutare le persone più bisognose. L'ente benefico a sua volta, rilascerà alla Alvarado una sorta di vitalizio mensile, con il quale la donna potrà mantenersi.

Lucia, seguendo il consiglio del suo amato Telmo, darà pieni poteri sulla gestione del suo denaro al Martinez e a Celia.

Una vita, Telmo tratto in inganno da Fra Bartolomé trasferisce il denaro di Lucia all'Ordine del Cristo Giacente

Il priore Espineira e Samuel Alday, non appena verranno a conoscenza della nascita dell'associazione, non si faranno perdere l'occasione per entrare in possesso dell'immenso patrimonio di Lucia.

A tal proposito, le anticipazioni svelano che sarà proprio Fra Bartolomè a collaborare con i due, tradendo la fiducia di Telmo. Quest'ultimo infatti, dopo la morte di fra Guillermo, riterrà Bartolomé il suo principale confidente, ma si scoprirà che l'uomo starà facendo il doppio gioco con Espineira e Samuel. Telmo infatti, verrà tratto in inganno e firmerà inconsapevolmente, un documento con il quale trasferirà il denaro dell'associazione all'Ordine del Cristo Giacente.

Lucia incolpa Telmo per averla derubata della sua eredità nelle prossime puntate di Una vita

Telmo quindi, cadrà nella trappola tesa da Espineira e Samuel, i quali riusciranno finalmente a raggiungere il loro scopo. Lucia, venuta a sapere che qualcuno ha svuotato i conti dell'associazione, comincerà a sospettare di Telmo, l'unico insieme a Celia, ad avere pieni poteri sulla gestione della sua eredità. I suoi dubbi troveranno conferma quando Ursula troverà tra le carte del Martinez il documento incriminato che, come svelano le anticipazioni, sarà stato nascosto tra le cose dell'uomo, proprio dal doppiogiochista Bartolomé.

Telmo quindi, verrà accusato di aver sottratto l'eredità di Lucia, mentre quest'ultima sembrerà non capacitarsi del fatto di essere stata tradita dall'uomo che amava in un modo così atroce.

In attesa di scoprire se Telmo e Lucia riusciranno a spiegarsi e a scoprire l'inganno di Espineira e Samuel, si ricorda che le puntate di Una vita vanno in onda tutti i pomeriggi ad esclusione del sabato, su Canale 5, a partire dalle 14:10.