La puntata di Live non è la D'Urso che è andata in onda ieri, domenica 18 febbraio, ha lasciato sicuramente il segno nei telespettatori. Ad animare lo show, infatti, ci ha pensato la lite tra Barbara D'Urso e Pietro, fidanzato di Antonella Elia. Il protagonista è intervenuto dopo le dichiarazioni della sua presunta amante Fiore Argento.

Nel corso del collegamento, però, l'attore ha menzionato argomenti che riguardano la vita privata della conduttrice e di sua sorella. Per tale ragione, Lady Cologno ha dato luogo ad una delle sue solite sfuriate con tanto di "Salutame a soreta" finale.

Le dichiarazioni di Pietro su Fiore Argento

Lo scontro tra Barbara D'Urso e Pietro Delle Piane è stato davvero esilarante. Sul web, infatti, molti siti di Gossip non stanno facendo altro che condividere il video della sfuriata della padrona di casa. Tutto è incominciato nel momento in cui il fidanzato della Elia ha detto che con Fiore Argento ci sia stato solo un fugace flirt e non un vero e proprio fidanzamento. In seguito, ha aggiunto che al momento è in ottimi rapporti d'amicizia con lei. La versione dell'Argento, però, è stata completamente diversa.

La donna, infatti, è apparsa così adirata con lui al punto da dire alla conduttrice di non voler minimamente interagire con il suo ex.

Le accuse di Delle Piane contro la conduttrice

Dopo che la padrona di casa ha fatto presente al suo ospite la questione, quest'ultimo ha pensato di attaccare la presentatrice sul personale. In particolar modo ha detto di aver molto frequentato casa sua in quanto invitato spesso da sua sorella Daniela.

Quest'ultima, quindi, avrebbe chiesto più volte a Pietro di raggiungerla a casa quando la D'Urso era impegnata al lavoro. Nell'apprendere tali dichiarazioni, la conduttrice ha perso le staffe.

La sfuriata di Barbara D'Urso in diretta

In più di un'occasione ha provato a spiegare in modo educato la sua posizione all'interlocutore, ma è stata costantemente interrotta. La donna lo ha accusato di essere un cafone, scostumato e presuntuoso.

Pietro Delle Piane, però, ha continuato a gridare e a sopraffare la voce di Barbara D'Urso, al punto che quest'ultima le ha spento il microfono. Lady Cologno ha esordito dicendo di non aver mai compiuto quel gesto nelle sue trasmissioni, ma in questa circostanza è stata costretta. La D'Urso, a quel punto, ha esortato il fidanzato di Antonella Elia a non azzardarsi mai più a parlare della sua vita intima e privata e poi ha concluso il blocco a lui dedicato con la frase cult degli ultimi tempi, ovvero: "Salutame a soreta". Una volta interrotta l'intervista il pubblico è scoppiato in un fragoroso applauso.