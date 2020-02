Questa sera lunedì 17 febbraio andrà in onda in prima serata su Canale 5 la dodicesima puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip, il Reality Show di Mediaset condotto da Alfonso Signorini e dagli opinionisti televisivi, Wanda Nara e Pupo. In attesa dell'appuntamento di stasera, nella casa più spiata d'Italia è scoppiato un litigio improvviso tra Antonella Elia e Patrick Pugliese per delle stoviglie da lavare. La showgirl ha accusato l'uomo di essere uno sfaticato e di averle dato uno spintone.

Però dall'altro lato, l'ex gieffino è passato al contrattacco e ha affermato che la donna è solo una giocatrice falsa e calcolatrice. Ma non è tutto, perché Pugliese ha anche detto che aveva ragione Barbara Alberti sul conto di Antonella. E infine l'uomo ha concluso dicendo: 'Io non scherzo Antonella, io non sono un attore, la pagliaccia la vai a fare da qualche altra parte. Per me finisce qua'. La showgirl ha però voluto replicare: 'Per me non finisce qua. Sei un gran maleducato. Finalmente è venuto fuori chi sei veramente.

Ci abbiamo messo un mese ma ce l’abbiamo fatta. È tutta una finzione il tuo essere clown'.

Il litigio che ha diviso gli inquilini all'interno della casa di Cinecittà

Dunque, l'atmosfera calma e rilassata della casa del Gf è stata interrotta da questo improvviso litigio tra Antonella e Patrick. La tensione è salita a dismisura, e questa lite tra i due inquilini ha creato diversi gruppi, che ora sono pronti a scontrarsi tra loro.

Infatti, al termine dello scontro verbale, la showgirl si è rifugiata tra le braccia di Clizia Incorvaia e Paola Di Benedetto, che si sono totalmente schierate dalla sua parte. La donna ha affermato tra le lacrime che non è più possibile vivere all'interno della casa di Cinecittà.

L'ex madre natura di Ciao Darwin è intervenuta prontamente e ha affermato che l'ex gieffino ha toppato alla grande. Ma Antonella non vuole sentire ragioni e ha sbottato dicendo che Patrick prima ha fatto l'amico con massaggi e baci, e poi si è comportato in questo modo.

Quindi, la Elia ha aggiunto che nella casa del Gf fingono tutti.

La versione di Patrick Pugliese

Dall'altro lato, Patrick Pugliese mentre era in piscina ha spiegato la sua versione dei fatti ad Adriana Volpe. L'uomo ha raccontato l'accaduto e, sicuro delle sue ragioni, ha affermato che Antonella è una persona molto furba. Poi, l'ex gieffino ha confessato alla giornalista che la Elia ha usato una cosa molto piccola come quella di lavare i piatti per creare una guerra tra i concorrenti.

Pugliese ha concluso dicendo che da ora in avanti la Elia per lui sarà trasparente. Poi ha aggiunto che la showgirl lo vede come un avversario molto forte ed è da un po' che gli prende le misure.

Ma evidentemente, a detta di Patrick, non le ha prese bene.