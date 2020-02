Barbara d’Urso e Pietro Delle Piane si sono scontrati In diretta a Live - Non è la D'Urso ieri sera. Il compagno di Antonella Elia, sempre dalla d'Urso, la scorsa settimana si era sottoposto alla macchina della verità per verificare se avesse o meno tradito con Fiore Argento la sua compagna, attualmente concorrente al GF Vip 4.

Le polemiche di Delle Piane

La presenza dell'uomo all'interno del talk show è stata preceduta da una sua premessa polemica. Il doppiatore, infatti, ha dovuto assistere all'esibizione di Morgan che ha ironizzato sul presunto tradimento subito dalla Elia.

Il compagno di Antonella è apparso molto seccato. Ha descritto come di cattivo gusto che l'ex leader dei Bluvertigo cantasse di questo tradimento, in quanto, a detta di Pietro, è pura fantascienza. Inoltre, non contento, l'attore ha rincarato la dose, affermando che sarebbe come se lui stesso cantasse che Morgan ha la casa pignorata perché si è bevuto tutti i soldi senza aver pagato le tasse, cosa, a detta di Delle Piane, vera.

Gli scontri con Barbara d'Urso

Il primo scontro tra l’attore e Barbara d’Urso c’è stato quando Delle Piane ha accusato Morgan e Vittorio Sgarbi, attaccandoli sulla sfera professionale e la conduttrice li ha difesi.

Il compagno della Elia ha affermato che il cantante non è un artista, anzi ha affermato: "artista de che?". La conduttrice ha detto che Morgan ha semplicemente musicato quanto aveva sentito in trasmissione. Il doppiatore ne ha avute da dire anche contro il critico Sgarbi, che ignorava chi fosse Antonella Elia, così, il suo compagno ha detto: "Ma Sgarbi chi è? Ha cambiato tutti i partiti per prendere gli stipendi..." La conduttrice ha preso la parola difendendo Vittorio, ricordando che è un importante critico d'arte fra le altre cose.

La d’Urso è apparsa molto infastidita dall’atteggiamento di Delle Piane che continuava ad offendere gli ospiti della trasmissione, parlando ininterrottamente con modi saccenti.

Il presunto tradimento

Per quanto riguarda la vicenda del presunto tradimento con Fiore Argento, di cui si era già parlato settimana scorsa, Signoretti ha chiarito di essere stato contattato da un fotografo che gli ha venduto le foto di Pietro con la sua ex e ha deciso di renderle pubbliche.

Quando ha annunciato l’ingresso della Argento, Barbara d'Urso ha chiesto al fidanzato della Elia quanto fosse durata la sua storia con la donna, ma il diretto interessato ha precisato che non si è trattato di un fidanzamento, ma solo di un flirt, trasformatosi, in seguito, in un'amicizia. Per avallare questa affermazione, ossia che fra i due ci sia solo un rapporto di amicizia, il doppiatore ha precisato di aver addirittura avuto come ospiti Fiore e il fidanzato a casa sua in Calabria.

Lo scontro finale con Barbara d'Urso

Barbara ha rivelato, inoltre, che Fiore ha chiesto di non interagire con Pietro, ma prima di essere congedato Delle Piane ha voluto goliardicamente rivelare un episodio del passato che lo legherebbe alla conduttrice, e in particolare alla sorella.

Il compagno di Antonella Elia ha fatto riferimento alla frase che ripete spesso la conduttrice nelle sue trasmissioni "casa mia", dando la stoccata finale a Barbara d'Urso: “Siccome tu ripeti sempre questa cosa di ‘casa mia’, io ti devo dire che a casa tua ci sono stato tante volte! Ma a casa tua in Via Cortina d’Ampezzo, perché io, siccome sono amico di Daniela, quando tu tanti anni fa andavi a lavorare e a girare film, Daniela mi chiamava e mi diceva ‘Pietro vieni che stasera Barbara non c’è e facciamo le feste!’. Quindi io a casa tua ci sono venuto tante volte, tante!”.

La conduttrice è stata ferma e decisa nel chiedere ai suoi collaboratori di chiudergli il microfono.

L'attore, dopo il suo comportamento della serata e questo aneddoto riguardante il passato, si è giustificato semplicemente dicendo che si trattava solo di una battuta. Carmelita a un certo punto ha affermato di voler bene ad Antonella Elia e di volare più alto del doppiatore. La d'Urso ha chiesto ai suoi collaboratori di spegnere il microfono a Delle Piane, affermando che non è sua abitudine farlo, ma è stata costretta e non può replicare alle sue affermazioni. Detto questo ha chiuso la questione con un detto napoletano: "Salutame a soreta!”. Con questa frase si è conclusa, presumibilmente, la partecipazione di Pietro Delle Piane alle trasmissioni di Barbara d'Urso.