Oggi, venerdì 14 febbraio, si conclude la messa in onda settimanale di Uomini e donne. Dopo la puntata del trono over di ieri, e la sfilata con protagoniste le donne, oggi dovrebbe andare in onda il trono classico, anche se non è ancora arrivata nessuna conferma dal sito ufficiale del programma Witty Tv. Se i giovani saranno i reali protagonisti, si riprenderà con la puntata registrata il 25 gennaio scorso, giorno in cui è stata presentata la nuova tronista: Giovanna Abate.

Uomini e Donne, anticipazioni: Giovanna sul trono a sorpresa

È stata "scartata" da Giulio Raselli a discapito di Giulia D'Urso e ora Giovanna Abate potrà avere la sua "rivincita" salendo sul trono. Infatti, nella puntata di oggi, l'ex corteggiatrice verrà presentata come la nuova tronista, che affiancherà i suoi "colleghi" Carlo Pietropoli, Sara Shaimi e Daniele Dal Moro. Rispetto agli altri tronisti, Giovanna è venuta a conoscenza del suo nuovo "ruolo" grazie a una sorpresa che l'è stata fatta in studio dalla stessa Maria De Filippi. Da oggi inizierà ufficialmente il suo nuovo percorso all'interno dela programma e per seguirlo l'appuntamento è per le 14:45 su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Play.