Nuova settimana di Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Per oggi, lunedì 3 febbraio, non è stata ancora ufficializzata la tipologia di trono che verrà trasmessa. Molto probabilmente, visto che venerdì 31 gennaio la settimana di programmazione si è conclusa con il trono over, si potrebbe riprendere con il trono classico.

Uomini e Donne, nuovo appuntamento alle 14:45

I social del dating show non hanno ancora annunciato nulla in merito, ma la corrente settimana di Uomini e Donne, che incomincia oggi lunedì 3 febbraio, potrebbe iniziare con i protagonisti del trono classico, visto che venerdì 31 gennaio è stata mandata in onda la sfilata con le dame dell'over, dal titolo "Seducente come in un film".

Per quanto riguarda il trono classico, invece, esattamente una settimana fa è stato presentato il nuovo tronista Daniele Dal Moro. Nel caso in cui oggi venissero mandati in onda "i giovani", si procederebbe con la trasmissione della registrazione avvenuta il 14 gennaio. Daniele affronterà le sue prime esterne e tra le sue corteggiatrici ci sarà anche Ginevra. La ragazza, però, ha avuto anche un'altra uscita con Carlo Pietropoli. La corteggiatrice riuscirà già a dichiararsi per un tronista? L'appuntamento con il dating show è per le 14:45 su Canale 5.