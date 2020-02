Il Paradiso delle Signore 4, la soap ambientata nella Milano degli anni Sessanta, continua a narrare le storie delle famiglie che ruotano intorno al grande magazzino del capoluogo lombardo. Nella puntata di martedì, 18 febbraio, Federico Cattaneo comincerà a reagire ed iniziare a vivere nonostante la sua difficile condizione sulla carrozzina. Inoltre, Marina riceverà una proposta da protagonista per il fotoromanzo, scatenando la gelosia di Lorena e Irene che non resteranno a guardare. Intanto per Cosimo Bergamini ci saranno ulteriori problemi all'azienda, mentre Luciano accuserà il colpo ricevuto dalla scoperta del tradimento di sua moglie e sentirà salire la rabbia.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, martedì 18 febbraio: Luciano preso dalla rabbia

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di martedì 18 febbraio raccontano che a casa Cattaneo ci saranno diversi stati d'animo. Per Federico arriverà il momento di ricominciare a vivere e il ragazzo sentirà una voglia di rimettersi in gioco. Per questo motivo, chiederà a suo padre un colloquio con Marta Guarnieri per poter discutere di un suo ritorno al Paradiso. Se da un lato ci sarà la positività di Federico, dall'altro Luciano, sarà sempre più angosciato a causa del tradimento di sua moglie.

Il ragioniere, dopo aver scoperto di non essere il padre di Federico a causa della storia di sua moglie con Umberto, comincerà ad accusare il colpo. La rabbia prenderà il sopravvento e per Luciano sarà sempre più difficile sopportare la sua vita matrimoniale e andare avanti come se niente fosse successo.

Cosimo avrà problemi in fabbrica

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 18 febbraio rivela che nella puntata di martedì per Marina ci sarà una splendida notizia.

Orlando Brivio le darà il ruolo principale nel fotoromanzo e la ragazza accetterà volentieri. Questa decisione, però, sarà presa molto male da Lorena. Irene, dal canto suo, sarà gelosa di Marina anche per la sua attrazione per Rocco e quindi la Cipriani penserà di allearsi con Lorena per svantaggiare la Fiore. La starlette farà una scenata al suo regista, pretendendo di ottenere la parte che l'uomo aveva precedentemente assegnato a Marina.

Nel frattempo, per Cosimo Bergamini ci saranno nuovi problemi lavorativi. Alla sua fabbrica di tessuti, infatti, la produzione dei capi per il Paradiso sarà messa in discussione a causa di uno sciopero degli operai. L'imprenditore dovrà quindi fronteggiare l'ennesima difficoltà per non sprecare la seconda possibilità concessagli da Vittorio Conti.