Il Paradiso delle Signore 4 su Rai 1 continua a regalare emozioni. Le anticipazioni delle prossime puntate vedono centrale il personaggio di Agnese, che deve fare i conti con l'amara verità. Giuseppe Amato è vivo certo, ma non si trova in carcere come si era appreso da una notizia apparsa sul giornale. La realtà dei fatti è ancora più crudele.

Agnese, oltre ad essere delusa dall'uomo, si sentirà in colpa per essersi avvicinata ad Armando. Ora cha sa la verità sul marito, sarà ancora disposta a rinunciare alla sua felicità?

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore raccontano inoltre che tra Riccardo e Angela la complicità sarà sempre più forte. Forse è arrivato davvero il momento di voltare pagina per il tormentato Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore: il dolore di Agnese

Settimana difficile per gli amati protagonisti della soap opera in onda su Rai 1. Umberto è alle prese con i problemi economici legati alla banca e non sa come risolvere la situazione, alquanto drammatica. Incerto sul da farsi, il Guarnieri dovrà pensare all'idea di vendere l'attività.

Intanto, Antonio ed Elena aiutano Salvatore a comunicare ad Agnese la verità su Giuseppe. Una realtà ancora più dura da mandare giù rispetto all'ipotesi del carcere. Ormai le dinamiche della famiglia Amato sono destinate a cambiare per sempre. Nel frattempo, al Paradiso delle Signore arriva l'ennesima novità. Oltre ai capi d'abbigliamento, si venderanno cosmetici. Saranno Gilberto e Vittorio ad occuparsi della loro sistemazione.

Mentre i due sono intenti ad allestire l'angolo dedicato al make up, Vittorio coglie l'occasione per presentare a Gilberto Clelia e Dora.

Angela e Riccardo sempre più uniti

Proseguendo con le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, vedremo Antonio nutrire sospetti nei confronti di Armando. Agnese, dopo aver scoperto da Salvatore la verità su Giuseppe, avrà uno scatto di rabbia. Travolta dalla disperazione, tenterà di liberarsi dalla fede, non volendo avere più nulla a che fare con il marito.

Il tentativo però fallirà e la povera Amato finirà per ferirsi al dito.

Intanto, la situazione economica disastrata della famiglia Guarnieri preoccuperà anche Riccardo. In questo delicato momento, Angela gli starà accanto, dimostrando al giovane tutto il suo affetto. Irene non mancherà di insinuare nella mente di Rocco strane idee. Questa volta, gli farà credere che per conquistare Marina occorre suscitare in lei una forte gelosia. Cosa avrà in mente? Le trame de Il Paradiso delle Signore diventano dunque sempre più avvincenti.

L'avvertimento di Antonio

Armando non riuscirà a stare lontano da Agnese e, nonostante la donna l'abbia pregato di lasciarla in pace, la raggiungerà per starle vicino in questo doloroso momento.

L'uomo verrà però fermato da Antonio, che lo pregherà di non approfittare della fragilità di Agnese. Stando alle anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore, pare che Armando ascolti l'avvertimento di Antonio, sebbene a malincuore. La Amato ora ha solo bisogno di tempo per accettare quanto scoperto sul marito. Il percorso non sarà semplice, ma Salvatore senza dubbio le offrirà tutto il sostegno e l'amore necessari.