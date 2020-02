Lunedì 10 febbraio andrà in onda su Canale 5 la decima puntata del Grande Fratello Vip 4. Il reality-show condotto da Alfonso Signorini si è fermato una settimana per via del Festival di Sanremo, ma adesso è pronto a ripartire più carico di prima. In queste ore Miriana Trevisan ha annunciato sul proprio account social che non entrerà nella Casa più spiata d'Italia, smentendo di fatto le anticipazioni di Afonso Signorini a Verissimo.

Lo scorso sabato il conduttore del GF aveva annunciato a Silvia Toffanin una puntata ricchi di colpi di scena.

Non solo verrà approfondita la vicinanza tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro; nella Casa entrerà Lory Del Santo per un confronto con Antonio Zequila. Era previsto anche l'ingresso dell'ex moglie di Pacifico Settembre per un confronto con Serena Enardu.

Miriana Trevisan non entrerà nella Casa del GF

L'entrata di Miriana Trevisan nella Casa del Grande Fratello Vip 4 in occasione della decima puntata del reality-show era data per scontata. Ma in queste ore tramite un post pubblicato su Instagram, la diretta interessata ha annunciato ai fan che non avrà alcun confronto con Serena Enardu.

L'ex ragazza di Non è la Rai, ha postato uno scatto in cui mostra tutto il suo splendore e la sua eleganza. Nella didascalia l'ex moglie di Pago ha scritto: "Carissimi, non entrerò nella casa del GF Vip questa sera. Lo vedrò insieme a voi da casa, respect". La scelta della Trevisan è stata accolta in modo molto positivo dai suoi follower, tanto che in poco tempo lo scatto è stato commentato da molti utenti: "La classe non è acqua, bella, intelligente, educata, di classe.

Ognuno dimostra ciò che è. Tu sei un grande esempio, soprattutto per tuo figlio". Un altro utente invece ha lanciato una frecciatina sul ritorno di fiamma tra Pago e Serena: "Brava, lasciali bollire nel loro brodo". Le parole utilizzate da Miriana Trevisan non sono passate inosservate. Quel "respect" lascia pensare tantissime cose: con tutta probabilità la showgirl dopo aver spronato il suo ex marito ad ascoltare il suo cuore, non vuole più interferire nelle vicende amorose del gieffino.

Durante la settimana l'ex valletta di Mike Bongiorno era tornata a puntare il dito contro Serena Enardu. La Trevisan aveva reso pubblico uno sfogo di suo figlio: "Nicola è rimasto deluso, perché avrebbe dovuto essere lui la sorpresa di Pago." Stando a quanto riferito dalla campana, l'adolescente avrebbe anche momentaneamente smesso di seguire il percorso del papà all'interno della casa di Cinecittà.

Elga Enardu vuole incontrare la sorella gemella

Miriana Trevisan ha annunciato che non entererà nella casa del GF per un confronto con Serena Enardu. Al contrario la sorella gemella dell'ex tronista di Uomini e Donne ha fatto una richiesta particolare agli autori del reality-show di Canale 5.

Elga Enardu vorrebbe entrare nella Casa più spiata d'Italia per incontrare Serena. La gemella dell'attuale concorrente del Grande Fratello ha rivelato di essere stata messa al corrente di un momento di fragilità della 44enne cagliaritana. Quest'ultima sarebbe in ansia per le condizioni di salute del suo papà. Per questo motivo Elga Enardu vorrebbe rassicurare la gieffina: "Ho delle informazioni molto importanti, voglio che lei sappia".