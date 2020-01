Lunedì 27 gennaio su Canale 5 è andata in onda la settima puntata del Grande Fratello Vip 4. Tra i vari momenti emozionanti come l'incontro tra Fernanda Lessa ed il marito Andrea, oppure il confronto esilarante tra Antonella Elia e Valeria Marini, c'è stato spazio anche per parlare del futuro tra Pago e Serena Enardu. Dalle ultime indiscrezioni, sembra che il gieffino sia intenzionato a riallacciare i rapporti con quella che adesso è la sua ex fidanzata.

Per chi non avesse seguito la vicenda, è bene sapere che Pago e Serena dopo sette anni d'amore si sono lasciati a Temptation Island Vip 2.

La vicinanza della Enardu con il single Alessandro aveva mandato su tutte le furie il cantautore sardo. Ma nonostante la sua sofferenza, Pago ha sempre confessato di essere ancora innamorato della sua ex compagna.

Pago su Serena Enardu: 'Quella storia mi manca molto'

Pacifico Settembre non ha più dubbi sulla sua situazione sentimentale: una volta uscito dalla Casa più spiata d'Italia avrebbe intenzione di tornare assieme a Serena Enardu. In un primo momento invece, il gieffino durante una chiacchierata confidenziale con Paola Di Benedetto, aveva svelato di avere paura di perdere questa sfida.

Durante la settimana puntata del reality-show però sembra essere arrivata la svolta. Il concorrente sardo parlando con Alfonso Signorini ha detto: "Quella storia mi manca molto". A quel punto il conduttore del GF ha mandato in onda delle immagini, in cui si vede Pago impegnato a suonare con la sua chitarra e scrivere il testo di una canzone. A quanto pare Pago ha scritto una canzone per la sua Serena; al momento non è stata rivelata alcuna anticipazione in merito anzi, il diretto interessato è sembrato piuttosto imbarazzato.

Pupo in modo ironico ha consigliato al gieffino di intitolare la canzone: "Stai serena".

Intanto, Signorini ha anticipato che venerdì 31 gennaio Serena Enardu tornerà nella Casa del Grande Fratello Vip 4 per fare una sorpresa al suo amato. Chissà se con questa strategia, il reality-show riuscirà ad ottenere dei grandi risultati in termini di ascolti.

Serena Enardu dedica a Pago: 'Per me sta uscendo il sole'

Serena Enardu, dopo le ultime dichiarazioni di Pago, ha pubblicato sui social network una nuova dedicata indirizzata al suo ex compagno. Il gieffino ha riferito di essere rammaricato per non aver vinto la partita con la sua donna, ma ha lasciato intendere di essere disposto a dare una nuova opportunità alla sua favola d'amore.

A quel punto, l'ex tronista di Uomini e Donne che è sempre sintonizzata sui canali Mediaset, ha postato una Instagram Stories rivolta al suo ex fidanzato: "Oggi è un po' coperto, ma per me sta uscendo il sole". La bella cagliaritana non ha potuto fare a meno di commentare le ultime dichiarazioni di Pacifico.

La dedica di Serena è stata apprezzata da Miriana Trevisan, ma è stata commentata anche dalla sorella gemella Elga Enardu: "Sei contenta, hai iniziato a respirare e sorridere"