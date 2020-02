Sulla rete ammiraglia Rai prosegue l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle signore, prodotta da Aurora Tv e ambientata a Milano agli inizi degli anni sessanta. Le anticipazioni della puntata che il pubblico potrà vedere il 17 febbraio 2020, svelano che finalmente si scoprirà che il padre biologico di Federico (Alessandro Fella) in realtà è Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi). Il ragioniere Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) completamente sotto shock per aver appreso la verità sulla paternità del suo consanguineo, abbandonerà il tetto coniugale per due giorni.

Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) invece, mentre continuerà a far credere a sua madre Delfina di essersi fidanzato con Gabriella Rossi (Ilaria Rossi), si confiderà a cuore aperto con Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker). Quest’ultimo verrà a sapere che il suo migliore amico, si è innamorato della stilista del paradiso.

Il Paradiso delle signore, spoiler del 17/02: Luciano lascia il tetto coniugale per due giorni

Nel corso dell'86esimo episodio in programmazione su Rai Uno in prima tv assoluta a partire dalle ore 15:40, Luciano avrà una forte reazione dopo aver appreso il segreto che sua moglie Silvia ha custodito per tutti questi anni.

Il ragioniere Cattaneo parecchio affranto e deluso dalla consorte, se ne andrà via di casa per due giorni. Intanto Vittorio, in procinto di partire per l’Expo ’61, sarà abbastanza tranquillo, poiché ad occuparsi del paradiso sarà sua moglie Marta. A questo punto il direttore Conti metterà al corrente della sua imminente assenza le veneri del negozio più lussuoso del capoluogo lombardo. Luciano si metterà in contatto con la madre dei suoi figli facendole una telefonata, invece Cosimo continuerà a frequentare Gabriella.

Cosimo innamorato di Gabriella, Orlando fa una proposta a Rocco e Marina

Il Bergamini farà capire di non star fingendo affatto con la talentuosa stilista, visto che confesserà al suo migliore amico Riccardo di provare dei reali sentimenti per la donna. Nel contempo Orlando Brivio, soddisfatto per il successo che è riuscito ad ottenere al paradiso, farà una proposta del tutto inaspettata a Rocco e Marina.

Il giovane siciliano e l’aspirante attrice verranno scelti di nuovo dal regista per essere i protagonisti di un nuovo fotoromanzo. Il Cattaneo farà i conti con un’altra amara verità non appena farà ritorno a casa, visto che Silvia ancora assalita dai sensi di colpa gli farà sapere che il vero padre di Federico è Umberto Guarnieri. A questo punto Luciano inviterà la moglie a rimanere in silenzio sulla scottante faccenda: in particolare il ragioniere del grande magazzino milanese non vorrà che Silvia faccia sapere la realtà dei fatti a loro figlio, per non farlo soffrire ulteriormente.