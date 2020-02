L’ingresso di Serena Enardu nella Casa del Grande Fratello Vip 4 sta facendo molto discutere. I telespettatori hanno criticato la scelta della produzione, poiché il pubblico aveva votato per il non ingresso della cagliaritana al reality-show di Canale 5. Anche Salvo Veneziano aveva lanciato una frecciatina al vetriolo: “Adesso il popolo non conta più, non è più sovrano”. Nelle ultime ore ha espresso un giudizio negativo anche il fratello di Pacifico Settembre, Pedro.

Pago ha deciso di dare una seconda possibilità alla storia d’amore con Serena.

All’interno della Casa di Cinecittà sono tutti convinti, che la scelta di fare entrare la Enardu al GF sia stato controproducente per il cantautore sardo. In molti infatti, sostengono che Pago da quando ha ritrovato la serenità sentimentale con Serena si sia isolato dal gruppo dei gieffini.

La famiglia di Pago preoccupata per il ritorno di fiamma con Serena

Attraverso un'intervista pubblicata dalla rivista di cronaca rosa Spy, Pedro Settembre ha dato adito ad un duro sfogo contro Serena Enardu. Secondo l’intera famiglia del gieffino, la coppia sta vivendo una felicità non veritiera.

La paura della famiglia di Pago, è che al momento i due sono protetti dalla Casa di Cinecittà; una volta uscita dal reality la coppia dovrà fare i conti con i giudizi della gente.

Per questo motivo Pedro è stato molto pungente nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne: “Lei pensa solo alla sua felicità, non a quella di mio fratello. Questo atteggiamento io lo qualifico con una sola parola: egoismo”.

Il fratello di Pacifico Settembre nell’intervista rilasciata sul settimanale di Gossip, ha confessato sia la madre che la sorella sono preoccupate per la bontà del loro caro.

Miriana Trevisan cambia idea su Serena

Nelle ultime ore ha espresso un giudizio negativo sull’ingresso di Serena Enardu al Grande Fratello Vip 4, anche Miriana Trevisan. L’ex moglie di Pago aveva incitato il cantautore ad ascoltare il suo cuore.

Nonostante questa promessa, l’ex ragazza di Non è la Rai ha dovuto fare i conti con suo figlio.

La Trevisan ha spiegato che suo figlio Nicola è rimasto molto deluso dalla scelta degli autori del reality-show: “Nicola si è dispiaciuto perché la sorpresa nella Casa del GF per il suo papà avrebbe dovuto essere lui”. Il piccolo Nicola per la delusione avrebbe smesso di guardare le vicende del papà sul piccolo schermo. Ma non solo, avrebbe confessato di essere arrabbiato perché suo padre doveva giocare da solo.

Parole forti che potrebbero mettere a dura prova il diretto interessato. Non è escluso che durante la decima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini non tratti l’argomento proprio con Pago e Serena.