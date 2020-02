A più di un mese dall'inizio del Grande Fratello Vip iniziano ad esserci le prime schermaglie tra i concorrenti di questa quarta edizione. Uno dei protagonisti, Patrick Ray Pugliese ha dimostrato di avere le idee chiare nei confronti di Serena Enardu. Scendendo nel dettaglio, l'inquilino del GF Vip ha criticato aspramente il comportamento assunto dalla donna nei confronti del fidanzato Pago. L'uomo, infatti, ha definito la donna 'una buzzurra' per i modi usati nei confronti del cantante.

Grande Fratello Vip: Patrick, severo giudizio contro Serena

Nel corso della decima puntata del Grande Fratello Vip, i protagonisti assoluti sono stati Serena e Pago, i quali hanno dato via ad una scontro accesissimo in diretta su Canale 5. Tale confronto, è stato ampiamente criticato da alcuni inquilini della casa più spiata d'Italia, tra questi Patrick, che ha espresso parole velenose nei confronti dell'ex tronista di Uomini e Donne. In dettaglio, Ray Pugliese ha lanciato un severo giudizio nei confronti della fidanzata di Pacifico durante una chiacchierata in giardino con Aristide, Antonio Zequila ed Andrea Denver.

Durante la chiacchierata, Patrick si è lasciato andare ad alcuni commenti, non poco edificanti, nei confronti di Serena. L'inquilino, infatti, ha criticato il suo comportamento poco elegante, visto che usa molto spesso parolacce, allusioni e frasi crudeli. Alla fine, l'uomo ha tuonato contro l'Enardu, definendola una vera e propria 'buzzurra'. Inoltre, Ray Pugliese ha detto che la donna tratta molto male il fidanzato Pago, mentre con lui è gentile.

Affermazioni, che sono state commentate da Antonio Zequila, il quale l'ha accusato di aver espresso un giudizio troppo severo nei confronti della sarda.

Ray Pugliese spera nell'uscita dell'Enardu dalla casa del GF Vip

Patrick ha dimostrato di non aver apprezzato il comportamento di Serena durante l'ultimo confronto con Pacifico Settembre nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì scorso.

A tal proposito, l'ex inviato di "Striscia La Notizia" ha detto che l'ingresso della donna ha avuto un effetto negativo sul cantante. Inoltre, ha espresso la sua opinione sul televoto di questa settimana, che vede scontrarsi Licia Nunez con la gemella di Elga. In particolare, l'inquilino ha riferito che preferirebbe che uscisse l'Enardu, entrata per esplicito volere di Pago all'interno della casa di Cinecittà come riferito da Alfonso Signorini in un'intervista al settimanale "Chi". In attesa di vedere se l'ex tronista di Uomini e Donne avrà modo di replicare alle accuse di Ray Pugliese, si ricorda che l'11° puntata è prevista per venerdì 14 febbraio su Canale 5.