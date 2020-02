Gli spoiler della prossima settimana di Una vita sono davvero ricchi di colpi di scena. Tra gli avvenimenti più esilaranti che accadranno tra domenica 16 e venerdì 21 febbraio, ci sarà sicuramente la morte di Frate Guillermo. Il mentore di Padre Telmo verrà brutalmente assassinato e la notizia lascerà disperato il sacerdote, che incolperà Espineira dell'accaduto.

Trini, nel frattempo, chiederà a Celia di svolgere una commissione per lei. Nel farlo, però, la povera Alvarez Hermoso avrà un malore e si ritroverà riversa sul pavimento.

Quando Felipe tornerà in paese troverà Lucia ad accoglierlo, la quale gli confesserà tutto quello che è accaduto in questi giorni.

Una Vita 16 e 17 febbraio: Celia ha un malore

Ad Una Vita, molto presto accadranno degli avvenimenti esilaranti secondo gli spoiler. Nel corso della puntata di domenica 16 febbraio vedremo che Telmo confiderà a Guillermo tutta la verità sul travagliato passato di Samuel. Il mentore ascolterà con molta attenzione le parole del suo pupillo, ma non riuscirà a credere che l'Alday sia davvero un assassino.

In ogni caso, esorterà Martinez a prendere una decisione definitiva in merito agli abiti sacerdotali. Tito, invece, scomparirà ad un passo dal combattimento.

Lunedì 17 febbraio, invece, vedremo che Celia sarà in giro per la città per reperire una tisana che le ha chiesto di comprare Trini. Nel girovagare, però, la fanciulla avrà un malore e si accascerà sul pavimento.

Spoiler 18 e 19 febbraio: Guillermo muore

Nel corso dell'episodio del 18 febbraio, invece, vedremo che gli abitanti di Una Vita saranno spiazzati da un'altra tragedia. Fra Guillermo verrà assassinato e sarà proprio Telmo a trovare il suo corpo privo di vita. Il commissario Mendez si metterà subito sulle tracce del colpevole e inizierà con il fare gli interrogatori a dei sospettati.

Mercoledì 19 febbraio, invece, vedremo che Lucia prenderà una drastica decisione.

L'Alvarado chiederà a Samuel di rimandare nuovamente le nozze in quanto troppo affranta per tutto quello che è accaduto negli ultimi giorni alle persone a lei care. Questa volta, però, l'Alday non si mostrerà affatto comprensivo ed obbligherà la donna a proseguire con i preparativi del matrimonio.

Il commissario indaga su Ursula

Il commissario Mendez continuerà con le sue indagini. Tra i sospettati c'è anche Ursula, la quale aveva discusso con il Frate prima che venisse assassinato. Per tale ragione, verrà interrogata Fabiana, la quale racconterà le caratteristiche di alcune erbe che ha dato alla Dicenta.

Infine, l'episodio di venerdì si concluderà con il ritorno di Felipe. Lucia lo accoglierà e gli spiegherà cosa è successo alla sua amata. Telmo, invece, sarà sempre più convinto che sia stato Espineira ad uccidere Guillermo, ma il Priore negherà.