Manca davvero poche ore alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che si annuncia ricca di colpi di scena. Le anticipazioni della 10° puntata del Gf Vip, svela che Miriana Trevisan entrerà nella casa di Cinecittà per confrontarsi con Serena Enardu, mentre Lory Del Santo farà una sorpresa ad Antonio Zequila. Infine, i telespettatori conosceranno il nome dell'eliminato, che dovrà abbandonare immediatamente il reality-show.

Grande Fratello Vip anticipazioni: faccia a faccia tra Miriana Trevisan e Serena Enardu

Le anticipazioni del Gf Vip, riguardante la decima puntata di lunedì 10 febbraio su Canale 5, rivelano i temi caldi che saranno affrontati in diretta e che hanno tenuto incollati i telespettatori italiani al reality. In particolare, Serena e Pago riceveranno una visita inaspettata. La coppia, infatti, accoglierà Miriana Trevisan che recentemente ha rilasciato un'intervista al settimanale "Spy", dove ha dichiarato di non vedere più di buon occhio la presenza della Enardu accanto all'ex marito.

A tal proposito, il figlio Nicola sarebbe molto adirato con il padre, tanto da aver cambiato idea sulla sua riappacificazione con l'ex tronista di Uomini e Donne. A rivelarlo, è stato Alfonso Signorini, intervistato dal rotocalco "Verissimo", dove ha rivelato che ci sarà un confronto molto accesso tra le due donne.

Nella casa del Gf Vip entra Lory Del Santo

Ma accadranno altri colpi di scena nel corso della 10° puntata del Grande Fratello Vip, in quanto nella casa più spiata d'Italia entrerà Lory Del Santo, già concorrente della terza edizione del Reality Show, per fare una sorpresa ad Antonio Zequila.

La soubrette e Zequila avevano avuto una storia d'amore molti anni fa. Si tratterà del terzo ingresso di una vecchia fiamma dell'inquilino, dopo che la scorsa settimana Zequila aveva riabbracciato Eva Robins mentre la volta precedente si era ritrovato con Valeria Marini. Inoltre, si parlerà di Antonella Elia: in particolare, la soubrette verrà informata del presunto tradimento del fidanzato Pietro, dopo che questi era stato pizzicato con la sorella di Asia Argento, nonché sua ex fidanzata, mentre l'Elia si trovava nella casa del Gf Vip.

Baci appassionati tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Inoltre, gli occhi saranno puntati su una coppia che sta facendo molto discutere. Stiamo parlando di Clizia Incorvaia, che si è lasciata andare ad alcuni baci appassionati con Paolo Ciavarro nel corso della giornata del 9 febbraio, mentre gli altri inquilini della casa dormivano. I due giovani saranno chiamati a far luce in merito ai loro sentimenti nel corso della nuova puntata. Infine, i telespettatori di Canale 5 scopriranno chi sarà l'eliminato della settimana tra Fabio Testi, Adriana Volpe, Barbara Alberti e Michele Cucuzza.