Nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio Licia Nunez, concorrente del Grande Fratello Vip 4, si è sentita male. Subito dopo aver cenato, infatti, la donna ha accusato forti dolori allo stomaco e ha vomitato. Ed è proprio a causa di questo che è finita nella bufera social Adriana Volpe, altra coinquilina del reality. Parlando dei problemi di salute di Licia, la Volpe ha dichiarato che i conati saranno stati causati dal fatto che Licia si sia vista 'la pancia gonfia'. Molti gli utenti online che hanno accusato la Volpe, vedendo in queste dichiarazioni dei riferimenti a dei presunti disturbi alimentari.

Adriana Volpe è stata accusata di aver fatto riferimento a dei disturbi alimentari

Il tutto, come già detto, è avvenuto la notte scorsa. Le telecamere, inquadrando Adriana Volpe, Paola Di Benedetto e Antonella Elia, hanno registrato le frasi che hanno scatenato le polemiche social. Tutto è partito da Antonella Elia, che parlando di Licia si è chiesta se la donna avesse vomitato. In seguito ha preso la parola l'ex conduttrice di Rai 2, che ha ipotizzato che Licia potrebbe aver vomitato perché si è vista la pancia gonfia.

Molti spettatori hanno colto queste parole come uno scherno a un ipotetico disturbo alimentare di cui potrebbe soffrire Licia (cosa di cui, al momento, non vi è nessuna notizia). Diversi i commenti su Twitter che accusano Adriana: "Secondo la Volpe Licia sta vomitando perché si è vista la pancia un po' più gonfia. Ci rendiamo conto di quello che sta sottointendendo? Ci sono persone che soffrono di disturbi alimentari e che a causa di questi rischiano anche la vita" è solo uno tra i tanti messaggi scritti contro l'ex conduttrice della Rai.

Durante l'ultima diretta Adriana e Licia sono state protagoniste di un duro scontro

Il fatto che tra Adriana Volpe e Licia Nunez non scorra buon sangue non è un fatto nuovo. Durante la diretta di lunedì 10 febbraio le due donne sono state protagoniste di un duro scontro: la Nunez, infatti, ha accusato la Volpe di essere una abile stratega che davanti ai microfoni dice delle cose ma che poi, lontani da essi, si lascia andare a commenti compromettenti.

Accuse che sono state rispedite al mittente da Adriana Volpe, che si è difesa dichiarando di agire sempre con sincerità e schiettezza tanto da considerarsi l'unica in grado di confrontarsi direttamente con le persone con le quali ha dei problemi. Licia Nunez, nel corso della prossima diretta, potrebbe finire subito in nomination: nel corso dell'ultimo serale, infatti, la Nunez è stata nominata insieme a Serena Enardu. Colei che risulterà essere la più votata sarà direttamente in nomination e dunque a rischio eliminazione.