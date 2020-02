Pacifico Settembre, dopo le frasi infelici su Licia Nunez, è finito al centro di un'aspra bufera mediatica. A prendere immediatamente le difese dell'attrice ci ha pensato la sua fidanzata Barbara Eboli. Quest'ultima tramite un'intervista rilasciata su Fanpage.it è stata piuttosto critica nei confronti del cantautore sardo: "Sta passando un messaggio gravissimo".

Al termine della decima puntata del Grande Fratello Vip 4, Serena aveva rimproverato Pago per aver mandato Licia in nomination. La Enardu senza troppi giri di parole, ha ammesso di avere instaurato un ottimo rapporto nella Casa con la Nunez.

A quel punto Pacifico Settembre ha spiegato alla sua compagna che Licia non gli piace affatto, poiché è attratta dalle donne e perché è pugliese. In poco tempo le parole pronunciate da Settembre sono rimbalzate su tutte le principali testate giornalistiche, scatenando un po' l'ira di tutti.

La reazione di Barbara Eboli

Dopo l'affondo di Vladimir Luxuria, è intervenuta sulla questione anche Barbara Eboli. La fidanzata di Licia Nunez ha iniziato così il suo lungo sfogo: "Il fatto che sia innamorato o disperato non lo giustifica".

La campana ha spiegato che è inaccettabile dubitare dell'amicizia tra due donne, solamente perché una delle due ha dichiarato il proprio orientamento.

La fidanzata della Nunez ha spiegato che in più di un’occasione Pago ha fatto dell’ironia sull’orientamento della sua coinquilina. Barbara Eboli ha invitato il cantautore sardo a preoccuparsi dell’educazione di suo figlio, piuttosto che manifestare un’eccessiva gelosia nei confronti di Licia Nunez.

In merito alla possibilità di incontro tra Pago e Barbara, quest’ultima si è detta favorevole. Poi, la fidanzata dell’attrice ha invitato la produzione del Grande Fratello a prendere dei provvedimenti sul comportamento di Pago.

Infine, prima di concludere il suo sfogo la Eboli è stata piuttosto dura nel dare un giudizio a Pacifico Settembre: "Non ti devi permettere, sei omofobico, ignorante e maschilista".

Serena Enardu stuzzica Licia Nunez

Dopo le frasi infelici di Pago, Serena Enardu è stata protagonista di una chiacchierata confidenziale con Licia Nunez. La cagliaritana mentre si trovava in cucina, ha chiesto alla sua coinquilina se avesse messo dei like alle delle sue foto in reggiseno. La risposta della Nunez è stata piuttosto ironica: “No perché Pago se no mi nomina tutte le settimane”. Il riferimento della frase pronunciata da Serena Enardu non era un modo per capire se la sua coinquilina fosse attratta o meno da lei, ma solo per lanciare una frecciatina velenosa a Pedro, ovvero il fratello del suo compagno.