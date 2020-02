Dopo qualche settimana di silenzio, Giulia De Lellis torna prepotentemente al centro del Gossip per un motivo molto particolare: oggi, martedì 11 febbraio, l'influencer pare abbia rivisto per caso il suo più famoso ex fidanzato. Stando alle Stories che hanno pubblico nel pomeriggio, la romana e Andrea Damante sono stati nello stesso negozio di Milano che fa scarpe personalizzate: Amedeo Venza, inoltre, sostiene che i due si siano incrociati e che tra loro ci sia stato parecchio imbarazzo.

Giulia De Lellis avrebbe rivisto Damante: il gossip

Sono passate poche settimane da quando Giulia De Lellis ha punzecchiato l'ex Andrea Damante dal salotto di Verissimo dicendo: "Ho saputo che si è fidanzato, vediamo quanto durerà questa volta".

Oggi, a distanza di un po' di tempo, l'influencer torna a far parlare di sé per un incontro inaspettato che avrebbe avuto a Milano: nel primo pomeriggio dell'11 febbraio, infatti, la 24enne si sarebbe imbattuta per caso proprio nel bel dj che ha conosciuto a Uomini e donne.

Il gossip che impazza da qualche ora sul web, dunque, sostiene che la romana e l'ex tronista si sarebbero incrociati casualmente in un negozio di scarpe nel quale lavora un caro amico di lui. A conferma del fatto che entrambi i ragazzi oggi siano stati in quest'azienda che realizza scarpe personalizzate, ci sono le Stories che hanno pubblicato tutti e due su Instagram, con tanto di tag del posto e del marchio.

Quello che non è ancora ben chiaro, però, è se Giulia e Andrea si siano incontrati volutamente oppure se il destino ha giocato loro un brutto scherzo.

Amedeo Venza si sbilancia su Giulia De Lellis e l'ex

I blog che stanno riportando l'indiscrezione sull'incontro che ci sarebbe stato oggi a Milano tra Giulia e Andrea, non si sbilanciano troppo nell'affermare che questo sia accaduto davvero: l'unico dato certo, infatti, è che i due ex sono stati nello stesso negozio nel pomeriggio di martedì 11 febbraio.

Stando agli orari nei quali hanno pubblicato le Stories "incriminate", viene da pensare che Damante sia stato ospite di quest'azienda due ore dopo rispetto a Giulia De Lellis, ma sui social network c'è chi non la pensa affatto così.

Amedeo Venza, influencer sempre informatissimo sulle vicende amorose dei Vip, di recente ha postato il seguente messaggio su Instagram: "Giulia e Andrea si sono ritrovati nella stessa azienda di scarpe personalizzate. Grande imbarazzo tra i due".

Dunque, stando a questa voce, la romana e il dj si sarebbero ritrovati faccia a faccia in un negozio senza volerlo.

I nuovi amori di Giulia De Lellis e del 'Dama'

Un particolare che non è ancora emerso su questo incontro casuale, è quello sull'eventuale presenza dei nuovi compagni di Giulia e Andrea: non si sa, infatti, se la De Lellis fosse accompagnata da Iannone, oppure se Damante avesse affianco Claudia Coppola questo pomeriggio.

Da quando si sono lasciati a luglio scorso, i due ex protagonisti di Uomini e Donne sono finiti spesso e volentieri al centro del gossip per un sperato ma fino ad ora mai avvenuto ritorno di fiamma. I fan dell'ex coppia, infatti, non perdono l'occasione per monitorare i segnali che secondo loro il dj e l'influencer si manderebbero a distanza tramite i social network (si parla di stesse frasi postate su Instagram oppure di botta e risposta velati sempre in rete).

Attualmente, però, almeno in apparenza la romana è felicemente fidanzata con il pilota Aprilia (col quale convive a Lugano da mesi), mentre il "Dama" fa coppia fissa con la mora Claudia da qualche tempo, e con lei sembra aver finalmente messo da parte il ricordo dell'amore con Giulia.