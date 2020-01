Anche se oggi è felicemente fidanzata con Iannone, sono in tanti a pensare che il cuore di Giulia De Lellis batta ancora per l'ex Andrea Damante. Nel vedere la reazione che la giovane ha avuto a Verissimo quando le è stato mostrato un filmato riassuntivo dell'amore tormentato con il dj, in molti si sono esposti sui social network per asserire che lei provi ancora qualcosa per lui, nonostante tutto.

Giulia De Lellis: occhi lucidi in tv dopo un video sull'ex Damante

C'era grande attesa da parte degli appassionati di Gossip sulla messa in onda dell'intervista che Giulia De Lellis ha rilasciato a Verissimo.

Sabato 25 gennaio, infatti, su Canale 5 è stato trasmesso il faccia a faccia che la romana ha avuto con Silvia Toffanin qualche giorno fa, lo stesso che è stato ampiamente descritto nelle anticipazioni apparse in rete nella giornata di ieri.

A colpire l'attenzione dei curiosi, però, sono state soprattutto le parole che la neo 24enne ha usato sull'ex fidanzato: quando la conduttrice le ha chiesto di commentare la nuova fiamma di Andrea Damante, l'influencer ha detto qualcosa che sta facendo molto discutere in rete.

"Si, ho saputo che si è fidanzato. Vediamo quanto durerà, spero sia felice", ha fatto sapere la ragazza con un evidente tono tra il sarcastico e il polemico.

Giulia ha anche svelato in tv di essere rimasta in buoni rapporti con il siciliano, di averlo sentito in occasione delle feste natalizie, ma di non essere una sua amica: "No, questo no. Io sono amica con altre persone, non con lui".

Il parere del web su Giulia De Lellis e Andrea Damante

È quando Silvia Toffanin ha mandato in onda un filmato che ripercorreva il movimentato 2019 che ha vissuto Giulia De Lellis che i più attenti si sono accorti che lo sguardo dell'ospite di Verissimo è nettamente cambiato. Osservando le immagini della tormentata storia d'amore con Andrea Damante, infatti, la giovane non è riuscita a trattenere l'emozione: occhi lucidi, sorriso stampato e anche un velo di malinconia sono le sensazioni che ha regalato il volto della 24enne in questa circostanza.

Ad un certo punto, però, la padrona di casa del format Mediaset ha mostrato alla romana un estratto dell'intervista che il dj le ha rilasciato a settembre scorso. Ascoltando le belle parole che l'ex tronista di Uomini e donne ha usato per lei, l'influencer si è emozionata per la seconda volta, confermando di volergli molto bene. "Abbiamo condiviso tanto, è normale che resti per sempre un legame", ha detto Giulia su Canale 5.

Il parere che hanno condiviso moltissimo telespettatori soprattutto su Twitter, però, è che la De Lellis provi ancora un forte sentimento per Damante, ma che non ci tornerebbe insieme perché è stata troppo ferita dai suoi ripetuti tradimenti.

Alcuni commenti di Twitter su Giulia De Lellis a Verissimo

Tra i tantissimi commenti che sono stati scritti sui social network durante la messa in onda di Verissimo, spiccano quelli sull'ospitata di Giulia De Lellis. "Giulia ancora sotto un treno guidato da quel grandissimo str... di Andrea Damante", "Spero che il suo nuovo progetto sia il ritorno dei Damellis", "Giulia e Andrea torneranno insieme presto o tardi, lo sappiamo tutti", "Non li supererò mai", questi sono solo alcuni dei messaggi apparsi su Twitter dopo che l'influencer si è mostrata emozionata nel rivivere la storia col dj tramite un video.

A credere che il rapporto con Andrea Iannone sia destinato a durare, dunque, sono davvero in pochi. La bella romana, però, ha confermato di amare tantissimo il fidanzato e di sognare sia il matrimonio che dei figli, entrambi progetti ai quali pensa ma non per l'imminente futuro.