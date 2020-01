Domani, sabato 25 gennaio, Giulia De Lellis sarà ospite di Verissimo: a pochi mesi dal suo ultimo incontro con Silvia Toffanin, l'influencer aggiornerà lei e i fan sulle cose che le sono accadute di recente. La neo 24enne parlerà anche dell'ex Andrea Damante, col quale è rimasta in buoni rapporti; a catturare l'attenzione degli appassionati di Gossip, sarà sicuramente il commento che la romana farà sulla nuova storia d'amore del dj.

Giulia De Lellis si sbilancia sul nuovo amore di Damante: 'Spero sia felice'

Quando Andrea Damante ha reso pubblica la sua nuova relazione con la giovane Claudia Coppola, in tanti si sono domandati cosa ne pensasse Giulia De Lellis. A rispondere a questa curiosità comune è stata proprio la ragazza nel corso dell'intervista che ha rilasciato a Verissimo qualche giorno fa, quella che andrà in onda su Canale 5 sabato 25 gennaio.

Le anticipazioni che sono state diffuse sulle dichiarazioni della romana, risultano molto interessanti soprattutto perché, in alcuni passaggi, potrebbero essere interpretate come una frecciatina neppure troppo velata all'ex fidanzato.

A Silvia Toffanin che le ha chiesto cosa la lega attualmente al dj che ha conosciuto a Uomini e donne, l'influencer ha risposto: "Ci vogliamo bene, abbiamo condiviso tanto".

La bella 24enne ha anche svelato di aver sentito telefonicamente il "Dama" per farsi reciprocamente gli auguri di Natale e di essere in buonissimi rapporti con lui a qualche mese dalla loro definitiva rottura.

Quando la conduttrice di Verissimo le ha chiesto di esprimere un parere sulla nuova fiamma di Andrea, Giulia ha detto: "Spero sia felice.

Vediamo quanto durerà".

Giulia De Lellis sul furto che ha subito: 'È stato pesante'

La bella influencer non ha parlato soltanto d'amore o di ex fidanzati nel salotto di Verissimo. Le anticipazioni dell'intervista che andrà in onda domani, infatti, informano i curiosi del racconto toccante che Giulia De Lellis ha fatto del momento poco sereno che ha vissuto durante le feste natalizie.

Come lei stessa ha svelato qualche settimana fa sui social network, mentre era in vacanza con la famiglia è stata derubata di gran parte dei suoi averi, e questo episodio l'ha segnata parecchio e le ha insegnato qualcosa di molto importante.

"È successo il giorno prima di Capodanno. Mi hanno rubato tutto, anche i regali. Mi sono spaventata perché nel 2019 è stato il terzo furto che ho subito", ha detto la giovane prima di suggerire ai telespettatori di non comunicare mai i propri spostamenti su Instagram per evitare che anche a loro accada la stessa spiacevole cosa.

Iannone positivo al doping: la difesa di Giulia De Lellis

Silvia Toffanin non ha potuto non chiedere a Giulia De Lellis un commento sullo stop che ha subito la carriera in Moto GP di Andrea Iannone, risultato positivo ad un test antidoping.

Nel salotto di Verissimo, dunque, l'influencer ha detto a riguardo: "Io non posso far altro che stargli vicino.

Siamo sereni perché sappiamo che è innocente. Conosco la persona e l'uomo che è. Lui è uno sportivo modello, spero si risolva tutto al più presto".

La romana ha anche smentito il gossip che era circolato in merito ad un suo possibile arrivo al Festival di Sanremo: si era vociferato, infatti, che il manager Francesco Facchinetti avesse proposto la 24enne per il ruolo di valletta e che la Rai avrebbe gentilmente declinato l'offerta.

"Non mi è mai stato proposto", ha chiarito Giulia su Canale 5, senza escludere che questa grande possibilità arrivi in futuro per la sua gioia e quella delle tantissime persone che la seguono con affetto da più di due anni.